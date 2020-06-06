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Венедіктова розповіла, як боротимуться з насильством в правоохоронних органах

Новини » Політика     06.06.2020 - 15:22
Венедіктова розповіла, як боротимуться з насильством в правоохоронних органах
Фото: нарада силовиків (gp.gov.ua)

Планують створити спеціально обладнані кімнати для проведення допитів

У місцях несвободи планують використовувати системи відеоспостереження, портативні відеореєстратори при застосуванні заходів примусу. Також планують створити спеціально обладнані кімнати для проведення допитів та інших слідчих дій з можливістю відеофіксації.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Генпрокурор Ірина Венедиктова розповіла про проведену координаційну нараду керівників правоохоронних органів щодо стану протидії катуванням працівниками органів правопорядку.

Минулого року було відкрито 52 справи за фактом катувань та 1629 справи за фактом можливого перевищення правоохоронцями влади або службових повноважень, які супроводжувалися насильством або погрозою застосування насильства, застосуванням зброї чи спеціальних засобів.

На нараді визначили першочергові кроки протидії катування:

  • використання систем відеоспостереження у місцях несвободи, портативних відеореєстраторів при застосуванні заходів примусу,
  • створенння спеціально обладнаних кімнат для проведення допитів та інших слідчих дій з можливістю відеофіксації.

Нагадаємо, минулого місяця стало відомо, що двоє поліцейських згвалтували дівчинку у райвідділку Київської області.

Після скандалу з тортурами і зґвалтуванням у Кагарлику повністю скоротили штат місцевого райвідділу поліції

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України полицияпытки
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