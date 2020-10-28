"Велта" получила патент на метод производства доступного титана

Инновационный метод получения металлического титана, разработанный научно-исследовательским центром Velta RD Titan, получил позитивный результат от "Украинского института интеллектуальной собственности" (Укрпатент)

Новый метод значительно снижает стоимость титана за счёт низкой энергоемкости процесса. Титан имеет ряд значительных преимуществ перед широко используемыми металлами: прочный и легкий, выдерживает экстремальные температуры и агрессивные среды, дружественный к человеческому телу. Но высокая стоимость сдерживала взрывной рост использования данного металла. Таким образом, украинское изобретение метода получения доступного титана может запустить процесс глобальных изменений на рынке металлов. Кроме того, технология компании "Велта" имеет концепцию нулевых выбросов.

"Цель "Велты" - титановые бытовые изделия, доступные рядовому потребителю. Мы не только разработали технологию получения доступного титана, мы уже получаем сотни килограмм порошка и тестируем конечные изделия из собственного металлического титана», - прокомментировал Андрей Бродский, генеральный директор ООО ПКФ " Велта ".

Velta RD Titan с 2017 года работает над изучением новых подходов получения титановых материалов. Первую заявку на патентование новейшей технологии исследовательский центр подал в патентные бюро США и Украины в феврале этого года.

ООО ПКФ "Велта" владеет Лекаревским и Бирзуловским месторождениями ильменита. На базе последнего 9 лет функционирует горно-обогатительный комплекс по добыче и переработке титановой руды. "Велта" занимает 2% на мировом рынке титанового сырья.

Velta RD Titan – научно-исследовательский центр, где была разработана новейшая технология производства металлического титана, а также продолжаются дальнейшие исследования максимального снижения стоимости производства данного метала. Титановый порошок, изготовленный Velta RD Titan, в дальнейшем используется научно-исследовательским центром Velta Titanium Metal для тестирования и производства конечных бытовых изделий из титана.