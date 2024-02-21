Для большой семьи: ТОП-5 семиместных кроссоверов

Большая семья – еще не повод покупать микроавтобус. Если все компания выбирается в путешествие в полном составе лишь иногда, вполне можно обойтись машиной с дополнительными местами в багажнике. Правда, по ним есть определенные нюансы, но и вариантов тоже достаточно.

Прежде чем представить вам пятерку наиболее интересных на наш взгляд 7-местных кроссоверов, скажем, что все они так или иначе построены на базе обычных 5-местных. При этом не все даже имеют увеличенные размеры, но и те, которых предварительно удлинили, ради двух дополнительных сидений поступились частью багажника. Самое же главное, что следует знать – дополнительные два места нельзя считать полноценными. Они складные, и их постоянное место – в полу багажника. В идеале здесь лучше усаживать детей и подростков, однако иногда на галерке можно вместить и взрослых – хотя и с ограничениями в комфорте.

Volkswagen Tiguan Allspace, от 20 000 долларов

В своем втором поколении Tiguan имеет версию с продленной на 109 мм на колесной базой и удлиненным на 215 мм кузовом (4,72 м). Но будьте внимательны: Tiguan Allspace с американского рынка могут комплектоваться третьим рядом сидений, а могут и нет, причем переднеприводные машины являются 7-местными в обязательном порядке. Гамма доступных двигателей широка, от не очень надежных бензиновых 1.4 TSI до бензиновых 2.0 TSI и дизельных 2.0 TDI, причем последний считают одним из самых удачных моторов этой модели. Трансмиссии как механические, так и автоматические, причем на европейских авто все "автоматы" – это преселективные роботы DSG, которые часто не рекомендуют покупать с большим пробегом. Приятное исключение – американский "Тигуан", который имеет 2,0-литровый бензиновый двигатель TSI, работающий в паре с классической 8-ступенчатой автоматической коробкой передач с гидротрансформатором.

Skoda Kodiaq, от 21 000 долларов

Самый большой из чешских кроссоверов в первом поколении в автосалоне можно было заказать с тремя рядами сидений. Машина сама по себе немаленькая (4,76 м), поэтому третий ряд в ней поместился без увеличения габаритов. Как и его родственник по материнскому концерну VW AG, "Кодяк" имеет версию с приводом 4х4 – который, кстати, не перегревается после первого же буксования. Моторная линейка намного меньше, однако самые интересные для покупателя подержанной "Шкоды" агрегаты в ней остались - в отличие от классической гидромеханической АКП, потому что все "автоматы" у Skoda Kodiaq – роботы с двумя сцеплениями. Ходовая настроена “на спортивный лад”, хотя нельзя сказать, что этот кроссовер слишком жесткий.

Peugeot 5008, от 18 300 долларов

Здесь мы говорим сугубо о втором поколении модели, поскольку первое было больше похоже на компактвэн. А этот неординарный в плане дизайна экстерьера и интерьера "француз" создан специально как вместительное универсальное авто в модном форм-факторе паркетника. При этом в салоне есть несколько вариантов трансформации для более удобного размещения багажа и пассажиров. Двигатели – что бензиновые, что дизельные – исключительно наддувные, и среди них есть достаточно мощные (вплоть до 180 л.с. и 400 Нм). Коробка передач может быть механической, а автоматическая трансмиссия – японская гидромеханическая АКП, недоступная для моделей-конкурентов от некоторых других брендов. Автомобиль интересно управляется, но не очень комфортный на неровностях. Полноприводной версии не существует, но в целом комплектации обычно богатые.

Mitsubishi Outlander, от 11 500 долларов

Outlander третьего поколения проектировался с самого начала как 7-местная машина. Но на украинском рынке такая семиместная конфигурация в свое время была одной из топовых комплектаций, с самым мощным двигателем линейки – бензиновым 2.4 л (167 л.с.). Трансмиссия автоматическая – это бесступенчатый вариатор CVT, к которому в состоянии “с пробегом” нужно будет присматриваться с особой придирчивостью. Одна из семиместных комплектаций Outlander предлагалась не с простым полным приводом, а с "умным" 4х4, заточенным на улучшение управляемости при движении в поворотах и с несколькими режимами для различных типов покрытия под колесами. При этом на ходу автомобиль комфортный, подвеска хорошо поглощает неровности. За годы своего выпуска третье поколение "Аутлендера" пережило два рестайлинга, серьезно менявших восприятие машины, и для многих пользователей это может быть значимым фактором выбора.

Hyundai Santa Fe, от 12 400 долларов

Третье поколение корейского кроссовера – это нечто особенное. Автомобиль выпускался в двух вариантах кузова – коротком (4,7 м) и длинном (4,9 м), и оба могли иметь третий ряд сидений! Точнее, длинный Santa Fe семиместный "по умолчанию", и дополнительное пространство в нем отведено пассажирам двух задних рядов. Выбор двигателей разнообразен, но – в зависимости от рынков; однако, хоть какой-то бензиновый и хоть какой-то дизельный вы найдете всегда. Трансмиссии – как "механика", так и "автоматы", причем это будут настоящие гидромеханические АКП. Модель выпускалась как с полным приводом, так и передним.

Если коротко

Два дополнительных места – это очень хорошо, но перед покупкой машины очень рекомендуем вам сопоставить ваши потребности с реальной функциональностью этих сидений на конкретной модели. Ведь понятия о комфорте, как и комплекция пассажиров, бывают разными. Подскажем, что оценивать третий ряд нужно будет по двум параметрам – удобство прохода на него (иногда речь идет о возможности это сделать) и комфортности позы для более или менее длительной поездки.