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Большого желания возглавить Киевскую ГВА пока ни у кого нет, - Зеленский

22:52 22.10.2026 Чт
2 мин
aimg Елена Бджола
Большого желания возглавить Киевскую ГВА пока ни у кого нет, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
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Киев нуждается в усилении во многих сферах, особенно в безопасности. Однако пока нет новых кандидатур, чтобы возглавить городскую военную администрацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время встречи с журналистами, передают Новости.LIVE.

Усиление властей Киева

Зеленский отметил, что его встречи с представителями разных сфер направлены на:

  • усиление Киева,
  • ускорение работы по вопросам безопасности.

"Мой диалог с теми или иными людьми - это усиление столицы. Ты еще попробуй заставь людей построить кабинет. Я хочу построить кабинет, который может усилить мэра, усилить киевлян, усилить Киев, а не то, что там кто-то за что-то борется", - сказал он.

Президент отметил, что проводит консультации по этому поводу с представителями бизнеса и сферы безопасности. Часть из них происходит непублично.

"Мы боремся за безопасность в Украине. Я хочу максимально, чтобы были люди, которые могут усилить эту безопасность, чтобы они этим занимались", - подчеркнул глава государства.

Зеленский также поднял вопросы поставок, возможностей и логистики, которыми должны заниматься местные органы власти. Однако, говорит он, в определенных ситуациях им может не хватать ресурсов.

Новый глава КГВА

Президент также прокомментировал вопрос возможного назначения нового начальника Киевской городской военной администрации.

По его словам, сейчас "большого желания занять этот пост пока ни у кого нет".

Ранее РБК-Украина писало, что Зеленский заявил о почти полном невыполнении властями Киева необходимых шагов подготовки к зиме.

Кроме того, в Украине были утверждены комплексные планы устойчивости регионов. В то же время, городского голову Киева Виталия Кличко официально предупредили о персональной ответственности за подготовку столицы к зиме.

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