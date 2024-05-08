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Пасхальная радость для детских сердец от Moneyveo

 

В преддверии светлого праздника Пасхи финтех-компания Манивео поздравила воспитанников Киевского городского центра социальной поддержки детей и семей, а также маленьких подопечных благотворительного фонда “U4UУА”, который занимается тяжело больными детьми – с ДЦП, аутизмом и заболеваниями опорно-двигательного аппарата.


Праздники для многих из нас ассоциируются с приятными эмоциями, теплом, надеждой и родственными встречами. Однако для мальчиков и девочек, которые находятся в детдоме или борются с тяжелой болезнью, это может быть непростым временем – когда особенно остро чувствуется одиночество и уязвимость. Чтобы подарить этим детям радость и создать праздничное настроение, Moneyveo посетила их с пасхальными корзинками, полными вкусностей. Хотелось бы надеяться, что такое проявление внимания поможет им понять: они не одиноки – есть неравнодушные люди, готовые помочь.

“Успех нашей компании определяется не только достижениями на рынке, но и способностью приносить положительные изменения в жизнь других. Мы верим, что настоящая сила в том, как мы делимся своими ресурсами и вниманием, – считает СЕО Moneyveo Сергей Синченко. – Украинский бизнес должен делать все возможное, чтобы поддержать молодое поколение украинцев, предоставляя им возможность надлежащего развития и реализации их потенциала. И именно эта направленность на поддержку наиболее уязвимых категорий детей придает дополнительное содержание и смысл нашей деятельности”.

Во время войны особое значение приобретают вечные человеческие ценности: эмпатия и отзывчивость. Сегодняшние вызовы учат нас прислушиваться и понимать друг друга, поддерживать в сложные моменты и оставаться человечными, даже когда очень тяжело. “Делать добро легко, – говорят в Moneyveo. – Шаг за шагом, вместе мы можем добиваться существенных результатов”.

Напомним, что компания Moneyveo ежемесячно воплощает важные социальные проекты, в том числе помогает детдому и благотворительным организациям, а также, на регулярной основе, украинским военным.


Пасха – это светлый праздник, который объединяетвсех украинцев и несет надежду на мир в наших сердцахи нашем государстве.

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