Великобританія вводить більш суворий механізм покарання за порушення санкцій

Великобританія з 15 червня вводить більш суворий механізм притягнення до відповідальності за порушення санкцій проти Росії. Нові норми стосуються співпраці з фізичними та юридичними особами з РФ, щодо яких введені економічні обмеження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wall Street Journal .

Відзначається, що офіс реалізації фінансових санкцій з 15 червня не повинен буде доводити, що компанії або особи, які порушують санкції, знали або повинні знати, що вони ведуть бізнес з контрагентами всупереч правилам. Нова норма торкнеться всіх санкцій, введених урядом Великобританії, включаючи обмеження, введені проти Росії після її вторгнення в Україну.

Нагадаємо, раніше Євросоюз затвердив шостий пакет санкцій проти Росії з ембарго на постачання нафти. Очікується, що поетапна відмова від російської нафти займе від 6 до 8 місяців.

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