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Велика Британія зустріне Новий рік з рекордно теплою погодою

Автор: Іванна Шовкун

У Великій Британії Новий рік настане з найтеплішою температурою повітря за всю історію спостережень. Стовпчики термометрів у деяких регіонах країни вже досягли 15,3 градуси за Цельсієм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Зазначають, що попередній рекорд 31 грудня був 14,8 градуси. Його встановив Колвін-Бей в Уельсі у 2011 році. Але вже цього року 31 грудня рекорд побив (14,9 градуса) Райхілл - село в Східному Районі Йоркшира

Після цього в Конінгсбі в Лінкольнширі була зафіксована температура 15,3 градуса. Така температура стала найвищою напередодні Нового року.

За даними метеорологів, температура повітря продовжуватиме зростати по всій країні наприкінці дня. Проте вона трохи знизиться вночі, коли Британія зустрічатиме 2022 рік.

Нагадаємо, на початку 2022 року в Україні потеплішає, підніметься температура повітря. Синоптики дали прогноз погоди на 1-3 січня.

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Великобританія