Великобританія спростила в'їзд для переселенців з України: кого торкнуться нові правила

Влада Великобританії переглянула візові правила і тепер готова приймати неповнолітніх переселенців з України, навіть якщо вони подали заявку на в'їзд в країну без батьків, або інших повнолітніх родичів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС .

Британський уряд переглянув правила тільки для тих підлітків, які вже подали заявки на отримання візи. Щоб забезпечити їх безпеку, вони зможуть жити тільки в сім'ях їх родичів, або людей, добре знайомих з їх батьками.

У виняткових випадках неповнолітні отримають можливість оселитися в сім'ї спонсора, з яким вони раніше не були знайомі, але тоді знадобляться ретельні перевірки безпеки та спеціальне схвалення уряду і місцевої влади.

Офіційний представник британського уряду зазначив, що в МЗС вивчають можливість поширення програми й на тих неповнолітніх українців, які поки не подали заявки на в'їзд.