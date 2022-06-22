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Великобританія спростила в'їзд для переселенців з України: кого торкнуться нові правила

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Лондон, Середа 22 червня 2022 07:54
Великобританія спростила в'їзд для переселенців з України: кого торкнуться нові правила Великобританія спростила в'їзд для переселенців з України (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Влада Великобританії переглянула візові правила і тепер готова приймати неповнолітніх переселенців з України, навіть якщо вони подали заявку на в'їзд в країну без батьків, або інших повнолітніх родичів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

Британський уряд переглянув правила тільки для тих підлітків, які вже подали заявки на отримання візи. Щоб забезпечити їх безпеку, вони зможуть жити тільки в сім'ях їх родичів, або людей, добре знайомих з їх батьками.

У виняткових випадках неповнолітні отримають можливість оселитися в сім'ї спонсора, з яким вони раніше не були знайомі, але тоді знадобляться ретельні перевірки безпеки та спеціальне схвалення уряду і місцевої влади.

Офіційний представник британського уряду зазначив, що в МЗС вивчають можливість поширення програми й на тих неповнолітніх українців, які поки не подали заявки на в'їзд.

Раніше повідомлялося, що приплив українських біженців до країн єврозони може зменшити нестачу робочої сили. На сьогодні близько 7 млн біженців покинули Україну, багато хто сподівається знайти довгострокові можливості працевлаштування в 27 країнах ЄС.

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