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Великобританія відреагувала на нові санкції проти РФ через Скрипалів

Новини » Політика    04.08.2019 - 00:12
Великобританія відреагувала на нові санкції проти РФ через Скрипалів
Фото: Домінік Рааб (Getty Images)

Глава МЗС Британії відзначив підтримку США

Міністр закордонних справ Великобританії Домінік Рааб привітав введення США другого пакету санкцій щодо Росії у справі про отруєння Скрипалів. Про це він написав у своєму мікроблозі в Twitter.

Рааб відзначив підтримку США у справі за використання російськими ГРУшниками в британському Солсбері нервовопаралітичної речовини "Новачок".

"Ми вітаємо сьогодні непохитну підтримку США, які ввели санкції за хімічну та біологічну зброю у відповідь на використання Росією смертельно небезпечного нервовопаралитичного речовини в Солсбері", - написав Рааб.

Великобританія відреагувала на нові санкції проти РФ через Скрипалів

Нагадаємо, 3 серпня Державний департамент Сполучених Штатів Америки (США) офіційно оголосив про введення другого пакету санкцій проти Росії у справі про отруєння Скрипалів. Нові санкції наберуть чинності одразу після публікації повідомлення у Федеральному реєстрі, яке очікується приблизно 19 серпня. Обмеження триватимуть щонайменше 12 місяців.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп підписав указ про введення другого пакету санкцій проти Росії.

Як відомо, на початку березня 2018 року в британському Солсбері у важкому стані були виявлені екс-співробітник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія. Пізніше стало відомо, що Скрипалі були отруєні нервовопаралітичною речовиною "Новачок" (А-234), розроблениою в Росії.

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