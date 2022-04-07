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Великобританія відправить в Україну бронеавтомобілі Mastiff і Jackal

Бронеавтомобіль Jackal (Фото: military-today.com)
Автор: Константин Широкун

Британське військове командування розробляє плани по відправці бронетехніки в Україну. В першу чергу поставок включені колісні розвідувальні і транспортні бронеавтомобілі Mastiff і Jackal.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.

Міністерство оборони Великобританії анонсувало відправку Україні колісних бронетранспортерів. Йдеться про два варіанти машин. Перший - це двовісний захищений бронеавтомобіль Jackal, оснащений 12,7-мм кулеметом. У британській армії машина використовується для розвідки та патрулювання.

Другий - це Mastiff, він являє собою тривісний бронеавтомобіль з відсіком для десанту з восьми осіб. Залежно від модифікації, машина може оснащуватися 7,62-мм автоматичним кулеметом, 12,7-мм великокаліберним кулеметом або 40-мм гранатометом.

Бронеавтомобілі Mastiff на марші

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