Великобританія відправить в Україну бронеавтомобілі Mastiff і Jackal

Британське військове командування розробляє плани по відправці бронетехніки в Україну. В першу чергу поставок включені колісні розвідувальні і транспортні бронеавтомобілі Mastiff і Jackal.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times .

Міністерство оборони Великобританії анонсувало відправку Україні колісних бронетранспортерів. Йдеться про два варіанти машин. Перший - це двовісний захищений бронеавтомобіль Jackal, оснащений 12,7-мм кулеметом. У британській армії машина використовується для розвідки та патрулювання.

Другий - це Mastiff, він являє собою тривісний бронеавтомобіль з відсіком для десанту з восьми осіб. Залежно від модифікації, машина може оснащуватися 7,62-мм автоматичним кулеметом, 12,7-мм великокаліберним кулеметом або 40-мм гранатометом.

Бронеавтомобілі Mastiff на марші