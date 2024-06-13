Великобритания предоставит Украине пакет помощи на 309 млн долларов
Великобритания предоставляет пакет финансирования на сумму до 242 миллионов фунтов стерлингов (примерно 309 млн долларов) для неотложных гуманитарных, энергетических и стабилизационных потребностей Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительство Великобритании.
О выделении помощи объявит на саммите G7 в Италии, который пройдет 13-15 июня, премьер-министр Риши Сунак.
Приоритетом для него на саммите будет работа с партнерами по согласованию способа использования замороженных российских активов для поддержки Украины.
"Лидеры Великобритании и G7 ясно дали понять, что Россия должна заплатить за ущерб, который она причиняет Украине. Мы будем изучать все законные возможности использования обездвиженных российских активов для поддержки Украины", - говорится в сообщении.
По данным Британии, стоимость активов, находящихся в юрисдикциях G7, составляет 285 миллиардов долларов.
Напомним, лидеры стран "Большой семерки" (G7) в ходе саммита 13-15 июня договорятся о кредите для Украины на 50 млрд долларов за счет прибыли от замороженных активов России.
США планируют объявить о новом пакете санкций против России.
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