ua en ru
Чт, 13 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Великобритания предоставит Украине пакет помощи на 309 млн долларов

Четверг 13 июня 2024 05:50
UA EN RU
Великобритания предоставит Украине пакет помощи на 309 млн долларов Фото: премьер-министр Великобритании Риши Сунак (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Великобритания предоставляет пакет финансирования на сумму до 242 миллионов фунтов стерлингов (примерно 309 млн долларов) для неотложных гуманитарных, энергетических и стабилизационных потребностей Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительство Великобритании.

О выделении помощи объявит на саммите G7 в Италии, который пройдет 13-15 июня, премьер-министр Риши Сунак.

Приоритетом для него на саммите будет работа с партнерами по согласованию способа использования замороженных российских активов для поддержки Украины.

"Лидеры Великобритании и G7 ясно дали понять, что Россия должна заплатить за ущерб, который она причиняет Украине. Мы будем изучать все законные возможности использования обездвиженных российских активов для поддержки Украины", - говорится в сообщении.

По данным Британии, стоимость активов, находящихся в юрисдикциях G7, составляет 285 миллиардов долларов.

Напомним, лидеры стран "Большой семерки" (G7) в ходе саммита 13-15 июня договорятся о кредите для Украины на 50 млрд долларов за счет прибыли от замороженных активов России.

США планируют объявить о новом пакете санкций против России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Почему РФ ударила по Киеву после паузы и остается ли энергетика целью: мнение эксперта
Почему РФ ударила по Киеву после паузы и остается ли энергетика целью: мнение эксперта
DAILY
Разведчик ГУР из "Кабул-9": Мы достаем туда, где враг даже не ждет
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина Разведчик ГУР из "Кабул-9": Мы достаем туда, где враг даже не ждет