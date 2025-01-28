Великобритания массово переходит на 4-дневную рабочую неделю

К инициативе присоединились организации из разных отраслей, в частности благотворительные фонды, маркетинговые агентства и технологические компании. Всего в этих компаниях работают более 5000 сотрудников.

Почему британские компании переходят на новый график

Представители фонда "4 Day Week" отмечают, что пятидневный график, созданный более 100 лет назад, больше не соответствует современным условиям. В то же время сокращенный график дает людям больше свободы, позволяя жить более счастливой и насыщенной жизнью.

Лидерами во внедрении этой практики стали компании из области маркетинга, рекламы и связей с общественностью – 30 из них перешли на новый график. Их поддержали 29 благотворительных организаций, неправительственных организаций и социальных учреждений, а также 24 технологические компании. Еще 22 компании в сфере бизнеса, консалтинга и управления также ввели сокращенную неделю для своих сотрудников.

Всего 200 компаний уже официально закрепили новый график работы, который, по мнению сторонников, помогает привлекать и удерживать персонал, а также повышает производительность, позволяя достигать тех же результатов за меньшее время. Больше всего таких компаний расположено в Лондоне – 59 из общего количества.

Работники предпочитают работать из дома

Впрочем, переход на сокращенную рабочую неделю демонстрирует культурный разрыв в подходах к рабочему графику, возникший после пандемии COVID-19. Многие работники до сих пор борются за возможность работать из дома, не говоря уже о сокращении количества рабочих дней.

Зато некоторые крупные корпорации, в частности JPMorgan Chase и Amazon, придерживаются жесткой политики возвращения работников в офисы пять дней в неделю. Lloyds Banking Group даже оценивает выполнение работниками целей присутствия в офисе при распределении бонусов.

Исследование Spark Market Research свидетельствует, что молодежь является главными сторонниками изменений. Около 78% молодых людей в возрасте от 18 до 34 лет верят, что четырехдневная рабочая неделя станет нормой через пять лет, а 65% не желают возвращаться к традиционной полной рабочей неделе в офисе