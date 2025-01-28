Великобритания массово переходит на 4-дневную рабочую неделю

Более 5000 работников в Великобритании смогут работать по сокращенному графику без уменьшения заработной платы. Двести компаний официально перешли на четырехдневную рабочую неделю, сделав это важным этапом в кампании по реформированию рабочего графика в стране.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
К инициативе присоединились организации из разных отраслей, в частности благотворительные фонды, маркетинговые агентства и технологические компании. Всего в этих компаниях работают более 5000 сотрудников.
Представители фонда "4 Day Week" отмечают, что пятидневный график, созданный более 100 лет назад, больше не соответствует современным условиям. В то же время сокращенный график дает людям больше свободы, позволяя жить более счастливой и насыщенной жизнью.
Лидерами во внедрении этой практики стали компании из области маркетинга, рекламы и связей с общественностью – 30 из них перешли на новый график. Их поддержали 29 благотворительных организаций, неправительственных организаций и социальных учреждений, а также 24 технологические компании. Еще 22 компании в сфере бизнеса, консалтинга и управления также ввели сокращенную неделю для своих сотрудников.
Всего 200 компаний уже официально закрепили новый график работы, который, по мнению сторонников, помогает привлекать и удерживать персонал, а также повышает производительность, позволяя достигать тех же результатов за меньшее время. Больше всего таких компаний расположено в Лондоне – 59 из общего количества.
Впрочем, переход на сокращенную рабочую неделю демонстрирует культурный разрыв в подходах к рабочему графику, возникший после пандемии COVID-19. Многие работники до сих пор борются за возможность работать из дома, не говоря уже о сокращении количества рабочих дней.
Зато некоторые крупные корпорации, в частности JPMorgan Chase и Amazon, придерживаются жесткой политики возвращения работников в офисы пять дней в неделю. Lloyds Banking Group даже оценивает выполнение работниками целей присутствия в офисе при распределении бонусов.
Исследование Spark Market Research свидетельствует, что молодежь является главными сторонниками изменений. Около 78% молодых людей в возрасте от 18 до 34 лет верят, что четырехдневная рабочая неделя станет нормой через пять лет, а 65% не желают возвращаться к традиционной полной рабочей неделе в офисе
Ранее РБК-Украина писало, что схема продления разрешения в Украине (UPE), которая позволяет оставаться в Великобритании еще 18 месяцев после окончания визы, оказалась несовершенной. Заявку на продление можно подать только после окончания срока действия визы, что создает месяц правовой неопределенности. Из-за этого работодатели вынуждены разрывать контракты, а беженцы остаются без работы и стабильного жилья, в том числе и украинцы.
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