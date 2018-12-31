Велика Британія хоче розширити мережу військових баз після Brexit

Фото: Гевін Вільямсон (gavinwilliamson.org)

Міноборони Британії має намір повернути країні колишній вплив на міжнародній арені

Велика Британія має намір розширити мережу військових баз після виходу з Європейського союзу (Brexit), щоб знову стати "глобальною державою". Про це заявив міністр оборони Британії Гевін Вільямсон, передає РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю The Telegraph.

Зі слів Вільямсона, таким чином Велика Британія відмовляється від розпочатої в 1968 році політики, в рамках якої згорталися військові бази на схід від Суеца.

Міністр підкреслив, що після виходу з ЄС вплив Британії на міжнародній арені має знову почати рости й Британія має намір дати зрозуміти іншим країнам, що знову стає "глобальною державою".

"Ми повинні бути оптимістичними щодо нашого майбутнього після виходу з Європейського союзу. Це найважливіший момент у нашій історії після Другої світової війни", - вважає глава Міноборони.

Він додав, що для розширення впливу Лондон має намір збільшити кількість військових баз зокрема й на Далекому Сході та в Карибському морі.

"Я приділяю велику увагу тому, як нам максимально збільшити кількість наших сил і засобів передового базування, створюючи фактори стримування і одночасно забезпечуючи британську присутність. Ми вивчаємо такі можливості не тільки на Далекому Сході, а й у регіоні Карибського моря", - сказав він.

Згідно з джерелами видання, може йтися про створення військових баз у колишніх британських колоніях - Сінгапурі, Брунеї, Гайані та британській заморській території Монтсеррат на Карибах.

Нагадаємо, міністр оборони Великої Британії Гевін Вільямсон заявив, що його країна зробить все можливе для підтримки України в умовах агресії з боку РФ.