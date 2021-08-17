У Великобританії запропонували об'єднати вакцини від коронавірусу та грипу

Виконавчий директор Центру виробництва та інновацій вакцин (VMIC) доктор Метью Дюшарс повідомив, що вакцини від грипу та коронавірусу можна буде змішати в одну ін'єкцію, щоб зробити імунізацію громадян більш зручною.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Daily Mail .

За його словами, центр вивчає можливість комбінування препаратів.

"Це заощадить багато часу. Буде набагато зручніше зробити всього один укол, так що це те, на що ми, розробники і виробники вакцин, будемо звертати увагу", - сказав Дюшарс.

Влада Великобританії ще не підтвердила інформацію про те, що вже цієї осені громадян будуть прищеплювати об'єднаною вакциною.