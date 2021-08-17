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У Великобританії запропонували об'єднати вакцини від коронавірусу та грипу

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Великобританія, Вівторок 17 серпня 2021 17:53
У Великобританії запропонували об'єднати вакцини від коронавірусу та грипу фото: вчені пропонують об'єднає вакцини від грипу і COVID-19 (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Виконавчий директор Центру виробництва та інновацій вакцин (VMIC) доктор Метью Дюшарс повідомив, що вакцини від грипу та коронавірусу можна буде змішати в одну ін'єкцію, щоб зробити імунізацію громадян більш зручною.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Daily Mail.

За його словами, центр вивчає можливість комбінування препаратів.

"Це заощадить багато часу. Буде набагато зручніше зробити всього один укол, так що це те, на що ми, розробники і виробники вакцин, будемо звертати увагу", - сказав Дюшарс.

Влада Великобританії ще не підтвердила інформацію про те, що вже цієї осені громадян будуть прищеплювати об'єднаною вакциною.

Нагадаємо, що у США планують робити третю дозу вакцини від коронавірусу через вісім місяців після завершення первинної вакцинації.

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