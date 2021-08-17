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В Великобритании предложили объединить вакцины от коронавируса и гриппа

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Великобритания, Вторник 17 августа 2021 17:53
В Великобритании предложили объединить вакцины от коронавируса и гриппа фото: ученые предлагают объединит вакцины от гриппа и COVID-19 (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Исполнительный директор Центра производства и инноваций вакцин (VMIC) доктор Мэтью Дюшарс сообщил, что вакцины от гриппа и коронавируса можно будет смешать в одну инъекцию, чтобы сделать иммунизацию граждан более удобной.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail.

По его словам, центр изучает возможность комбинирования препаратов.

"Это сэкономит много времени. Будет гораздо удобнее сделать всего один укол, так что это то, на что мы, разработчики и производители вакцин, будем обращать внимание", - сказал Дюшарс.

Власти Великобритании еще не подтвердили информацию о том, что уже этой осенью граждан будут прививать объединённой вакциной.

Напомним, что в США планируют делать третью дозу вакцины от коронавируса через восемь месяцев после завершения первичной вакцинации.

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