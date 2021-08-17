В Великобритании предложили объединить вакцины от коронавируса и гриппа

Исполнительный директор Центра производства и инноваций вакцин (VMIC) доктор Мэтью Дюшарс сообщил, что вакцины от гриппа и коронавируса можно будет смешать в одну инъекцию, чтобы сделать иммунизацию граждан более удобной.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail .

По его словам, центр изучает возможность комбинирования препаратов.

"Это сэкономит много времени. Будет гораздо удобнее сделать всего один укол, так что это то, на что мы, разработчики и производители вакцин, будем обращать внимание", - сказал Дюшарс.

Власти Великобритании еще не подтвердили информацию о том, что уже этой осенью граждан будут прививать объединённой вакциной.