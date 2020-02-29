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У Великобританії кількість хворих коронавірусом зросла до 23

Новини » Суспільство     29.02.2020 - 17:44
У Великобританії кількість хворих коронавірусом зросла до 23
Ілюстративне фото (twitter.com XHNews)

Результати ще трьох пацієнтів з Англії дали позитивний результат на коронавірус

У Великобританії кількість хворих число хворих новим типом коронавіруса COVID-19 зросла до 23 осіб. Про це повідомляє Sky News.

Повідомляється, що результати ще трьох пацієнтів з Англії дали позитивний результат на коронавірус. В результаті чого загальне число випадків у Великобританії досягло 23.

Нагадаємо, раніше Міністерство охорони здоров'я і соціального забезпечення Великобританії повідомило про перший випадок передачі коронавіруса від людини людині в країні. У відомстві повідомили, що вірус був переданий в Великобританії, але первинне джерело вірусу на даному етапі невідоме. В даний час немає повного розуміння ланцюжка передачі в цьому випадку, але немає ніякого безпосереднього ідентифікованого зв'язку з зарубіжними подорожами.

До цього в Європі коронавірус був зафіксований в 23 країнах - Нідерландах, Литві, Білорусі, Швейцарії, Італії, Греції, Грузії, Естонії, Данії, Норвегії, Північної Македонії, Німеччини, Франції, Британії, Іспанії, Австрії, Хорватії, Ізраїлі, Російської Федерації , Румунії, Бельгії, Фінляндії, Швеції.

Всього в світі коронавірус офіційно підтверджений в 50 країнах. COVID-19 охопив усі континенти світу, крім Антарктиди.

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