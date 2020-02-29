В Великобритании число заболевших коронавирусом возросло до 23

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Результаты еще трех пациентов из Англии дали положительный результат на коронавирус

В Великобритании число заболевших число заболевших новым типом коронавируса COVID-19 возросло до 23 человек. Об этом сообщает Sky News.

Сообщается, что результаты еще трех пациентов из Англии дали положительный результат на коронавирус. В результате чего общее число случаев в Великобритании достигло 23.

Напомним, ранее Министерство здравоохранения и социального обеспечения Великобритании сообщило о первом случае передачи коронавируса от человека человеку в стране. В ведомстве сообщили, что вирус был передан в Великобритании, но первоначальный источник вируса на данном этапе неясен. В настоящее время нет полного понимания цепочки передачи в этом случае, но нет никакой непосредственной идентифицируемой связи с зарубежными путешествиями.

До этого в Европе коронавирус был зафиксирован в 23 странах - Нидерландах, Литве, Беларуси, Швейцарии, Италии, Греции, Грузии, Эстонии, Дании, Норвегии, Северной Македонии, Германии, Франции, Британии, Испании, Австрии, Хорватии, Израиле, Российской Федерации, Румынии, Бельгии, Финляндии, Швеции.

Всего в мире коронавирус официально подтвержден в 50 странах. COVID-19 охватил все континенты мира, кроме Антарктиды.