ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Великобритании число заболевших коронавирусом возросло до 23

Новости » Общество     29.02.2020 - 17:44
В Великобритании число заболевших коронавирусом возросло до 23
Иллюстративное фото (twitter.com XHNews)

Результаты еще трех пациентов из Англии дали положительный результат на коронавирус

В Великобритании число заболевших число заболевших новым типом коронавируса COVID-19 возросло до 23 человек. Об этом сообщает Sky News.

Сообщается, что результаты еще трех пациентов из Англии дали положительный результат на коронавирус. В результате чего общее число случаев в Великобритании достигло 23.

Напомним, ранее Министерство здравоохранения и социального обеспечения Великобритании сообщило о первом случае передачи коронавируса от человека человеку в стране. В ведомстве сообщили, что вирус был передан в Великобритании, но первоначальный источник вируса на данном этапе неясен. В настоящее время нет полного понимания цепочки передачи в этом случае, но нет никакой непосредственной идентифицируемой связи с зарубежными путешествиями.

До этого в Европе коронавирус был зафиксирован в 23 странах - Нидерландах, Литве, Беларуси, Швейцарии, Италии, Греции, Грузии, Эстонии, Дании, Норвегии, Северной Македонии, Германии, Франции, Британии, Испании, Австрии, Хорватии, Израиле, Российской Федерации, Румынии, Бельгии, Финляндии, Швеции.

Всего в мире коронавирус официально подтвержден в 50 странах. COVID-19 охватил все континенты мира, кроме Антарктиды.

Во Франции увеличилось число случаев заражения коронавирусом Эвакуированных в Новых Санжарах сегодня еще раз проверят на коронавирус
Новости Украины ВеликобританияКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь