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Большой штраф и конфискация: иностранца приговорили за ввоз нелегалов в Украину

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Украина, Вторник 11 апреля 2023 18:27
Большой штраф и конфискация: иностранца приговорили за ввоз нелегалов в Украину Фото: иностранец получил штраф за перевозку нелегалов (t.me/DPSUkr)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 11 апреля, суд вынес приговор по делу иностранца, незаконно ввезшего нелегалов на территорию Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Суд в Одесской области вынес приговор гражданину Индии, который в конце прошлого года был задержан за намерение помочь 4 соотечественникам беспрепятственно пересечь границу.

Большой штраф и конфискация: иностранца приговорили за ввоз нелегалов в Украину

Фото: иностранец получил штраф за перевозку нелегалов (t.me/DPSUkr)

Предвидя препятствия, мужчина пытался "договориться" с пограничником за 2000 долларов США, однако во время предоставления взятки был задержан, а нелегалам, которых он пытался провезти, было отказано в пересечении границы.

Суд избрал наказание для злоумышленника, а именно:

  • штраф 255 000 гривен;
  • конфискация 2000 долларов США в пользу государства.

Напомним, на днях мы сообщали, что пограничная служба задержала троих украинцев и одного гражданина Молдовы в момент незаконного пересечения границы через русло Днестра.

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прикордонники пограничная служба
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