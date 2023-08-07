Большой спрос: УЗ назначила дополнительный поезд на Львов еще на две даты

Из-за большого спроса пассажиров "Укрзализныця" продолжила курсирование дополнительного поезда №191/192 сообщением Киев - Львов еще на две даты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ .

По данным пресс-службы, поезд будет отправляться из Киева 9 и 10 августа в 07:05 и прибывать во Львов в 14:49.

Обратно со Львова поезд будет отправляться также 9 и 10 августа в 14:37 и прибывать в Киев в 22:05.

Кроме того, в состав поезда №89 включили по два дополнительных вагона из Киева во Львов на 8 и 9 августа и обратно на 9 и 10 августа, и один дополнительный вагон в состав поезда №12 из Львова в Одессу на 8 августа и из Одессы в Львов на 9 августа.

"Все вагоны - фирменные, с кондиционированием, максимально комфортны для летних путешествий в жару", – сообщили в УЗ.

Дополнительные поезда

Напомним, "Укрзализныця" из-за высокого спроса назначила в августе дополнительные поезда из Киева, Днепра, Изюма и Харькова во Львов. Также УЗ также назначила несколько дополнительных рейсов из Киева в Ужгород и Винницу.

Также УЗ назначила дополнительный поезд Киев-Ясиня, который будет курсировать до станций Яремче, Татаров-Буковель и Ворохта.

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