Большой отель в центре Киева продали с аукциона

Государственную гостиницу "Украина" на Майдане Незалежности в Киеве продали с аукциона за 2,5 млрд гривен. Торги впервые проходили онлайн в системе "Прозорро.Продажи".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Фонда государственного имущества ( ФГИУ ).

По данным прессслужбы, за право собственности на актив соревновались три участника. Стоимость объекта приватизации выросла со стартовых 1,048 млрд гривен до финальных 2,512 млрд гривен.

Победителем аукциона стало ООО "ОЛА ФАЙН" с уставным капиталом в 768 тысяч гривен. Единственным акционером компании является инвестиционный фонд "АРС КЭПИТАЛ", а конечным владельцем гражданин Украины Максим Криппа, зарегистрированный в ОАЭ.

ООО "ОЛА ФАЙН" уже владеет в Киеве крупным объектом недвижимости – бизнес-центром "Парус".

Победитель торгов имеет 30 рабочих дней для оплаты предложенной стоимости лота. Далее он обязан выполнять все установленные условия приватизации: погасить долги по заработной плате перед бюджетом, погасить кредиторские задолженности, обеспечить социальные гарантии работникам согласно требованиям трудового законодательства, не увольнять работников гостиницы в течение шести месяцев, сохранить основной вид деятельности предприятия.

Отель "Украина"

Отель "Украина" - 4-звездочный отель. Здание состоит из 14 этажей и имеет общую площадь 22 481,5 кв. м.

Таким образом стоимость продажи составила 111 тысяч гривен за квадратный метр, то есть 2,6 тысячи долларов.

Отель расположен в самом центре Киева – на Майдане Незалежности. Отель "Украина" (в прошлом "Москва") – это первое в Киеве высотное сооружение. Он был открыт в сентябре 1961 года.