Крупные выигрыши, которые покорились звездам Голливуда
Звездные актеры из Голливуда зарабатывают крупные гонорары, частенько посещают казино для азартных развлечений. Рассказываем истории четырех известных актеров, которые на личном опыте убедились, что игра в онлайн казино и живых залах может приносить крупные выигрыши.
Брюс Уиллис
Актерская карьера Брюса Уиллиса плавно пошла на спад. В последние годы 68-летний американец все чаще снимается в второстепенных работах, а слава, которую ему принес легендарный «Крепкий орешек», постепенно нивелируется.
Вместе с тем Брюс продолжает активную жизнь, периодически посещая игровые заведения, которые сейчас полностью легальны. Например, онлайн казино Украины. Так в 2017 году актер находился на территории заведения MGM Grand, где проходил легендарный бой между Конором МакГрегором и Флойдом Мэйвезером. Но, столь именитое событие не привлекло внимание актера, который успешно сделал ставки на столе с игрой крэпс, выиграв в общей сложности 25 тысяч долларов.
Бен Аффлек
Бен Аффлек продолжает пользоваться популярностью в Голливуде. Только в 2023 году актер примет участие в съемках трех фильмов с громкой вывеской: «Флэш», «Аквамен и потерянное царство» и «Air Jordan».
В свободное от съемок время Бен частенько посещает Лас-Вегас, где он любит играть в местных казино. Самая показательная история Аффлека связана с визитом в казино в 2001 году, когда актер выиграл 800 тысяч долларов. Но, есть в карьере Бена и негативные примеры. Например, девять лет назад одно из заведений обвинило актера в нарушении правил игры за столом блэкджека, где запрещен подсчет карт. Администрация заведения в итоге запретило американцу занимать место на карточных столах.
Пэрис Хилтон
Пэрис Хилтон тоже входит в список знаменитостей Голливуда, которые при первой возможности отправляются в Лас-Вегас, чтобы попытать удачу в местных казино. Один из ярких выигрышей актрисы связан с ее Днем рождения. В качестве места празднования 31-летия в 2021 году Пэрис выбрала игорное заведение Wynn, куда она отправилась с родственниками и друзьями. Выбор актрисы пал на стол блэкджек и в итоге обогатил ее на 30 000 долларов. О своем выигрыше Хилтон сообщила в социальных сетях, выставив соответствующие фотографии в ленту.