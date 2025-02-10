Большие и тяжелые машины опасны для окружающих: результаты исследования

По данным IIHS, средняя масса автомобилей на американских дорогах составляет 1814 кг. Специалисты института изучили статистику аварий, произошедших в период с 2017 по 2022 год. Оказалось, что у внедорожников и пикапов, масса которых превышает средний показатель на 227 кг, удельное количество летальных исходов при ДТП снижалось лишь на одного человека на 1 миллион зарегистрированных аварий. То есть фактически этот показатель не менялся. Следовательно, никакой повышенной безопасности своим жителям большие машины не приносят.

Одновременно статистикой подтверждено, что тяжелые внедорожники и пикапы сильнее повреждают те машины, в которые пришелся удар. Скажем, при наезде больших пикапов на среднестатистические легковые авто, в последних уровень смертности становился на 7 человек больше среднего уровня. Иными словами, большие пикапы и внедорожники не столько спасают жизни своим пассажирам, сколько забирают их у водителей обычных легковых машин.

Логичный вывод IIHS: чем ближе масса автомобиля к среднестатистической, тем безопаснее становится дорожное движение. Опять же, по статистике, за период 2017-2022 годов легковые машины в Америке в среднем потяжелели с 1486 до 1500 кг. При этом кроссоверы, наоборот, стали легче: доля таких машин, масса которых превышает 2268 кг, снизилась с 11% до 7,4%. Хотя с пикапами такого прогресса не произошло.

Наконец, в IIHS подчеркнули, что благодаря введенным нормам безопасности для высоких и тяжелых автомобилей, в 2017-2022 годах удалось на 20% снизить вероятность гибели пассажиров легковых машин при столкновении с внедорожниками массой более 2268 кг.