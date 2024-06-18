Большие работодатели требуют решить проблему отключений электроэнергии для промышленности

Федерация работодателей Украины обратилась к премьер-министру Денису Шмыгалью с требованием пересмотреть норму о предоставлении гарантий поставки электроэнергии только тем, кто импортирует ее 80%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на со ссылкой на письмо-обращение.

"Принятие решения по столь важному и актуальному для промышленности вопросу состоялось без надлежащей дискуссии и обсуждения, что лишило потребителей возможности высказать замечания и предложения, несмотря на многочисленные потенциально негативные последствия", - говорится в письме.

Представители крупных работодателей утверждают, что мощность межгосударственных связей значительно меньше потребностей бизнеса, что обусловит возникновение дефицита импортной электроэнергии, который в нынешней ситуации с состоянием энергетической системы Украины не может быть покрыт за счет внутреннего производства.

Это приведет к искусственному росту спроса на импорт и может привести к росту цен. повредит энергоемким отраслям промышленности и приведет к остановке крупных производств в часы пиковой нагрузки", - резюмируют работодатели.

Напомним, ранее Кабмин принял изменения в постановление, предусматривающее, что любой промышленный объект должен импортировать 80% электроэнергии для своих нужд. Укрэнерго со своей стороны гарантирует промышленности еще 20%. Это вызвало большую волну критики и обращений в Кабмин пересмотреть ее.