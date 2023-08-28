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Большие кредиты для ФЛП: как и где получить

 

Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) улучшил условия наиболее популярного среди ФЛП онлайн-займа "всеБІЗНЕС", увеличив сумму кредита до 750 тыс. грн и срок пользования до 3 лет.

Кредит уже оформили более 1500 украинских предпринимателей, представителей микро и малого сегмента, которые сегодня более чем когда-либо сосредоточены на развитии собственного дела.

Дополнительное финансирование от банка успешно помогает им преодолевать повседневные вызовы в текущей бизнес-деятельности, расширять ассортимент товаров, покупать оборудование, открывать новые направления.

Главная уникальность продукта заключается в том, что весь процесс, начиная с подачи заявки и заканчивая подписанием кредитного договора, происходит исключительно в дистанционном режиме. Это делает процесс взаимодействия с банком простым и быстрым. Для получения решения о финансировании предпринимателю нужно всего лишь заполнить короткую анкету на веб-сайте ПУМБ.

Информация о согласовании кредита поступит в течение одного рабочего дня. После этого останется только открыть текущий счет для ФЛП в ПУМБ, что также можно сделать удаленно, и подписать онлайн-договор. Средства быстро отобразятся на счету и сразу станут доступными для использования.

Что важно, получить онлайн-кредит "всеБІЗНЕС" в ПУМБ могут не только предприниматели со стажем, но и даже те, кто недавно начал свое дело.

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