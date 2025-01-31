Крупные инвесторы не придут в Украину, если не будет прогнозируемой тарифной политики, - "Метинвест"

Глава офиса СЕО Метинвеста отметил: бизнес в сфере добычи и переработки полезных ископаемых является достаточно капиталоемким, поэтому потенциальные инвесторы должны сразу вложить значительные средства в развитие предприятия. Доступ к таким ресурсам имеют только крупные международные игроки, а для них важна стабильность и прогнозируемость государственной политики.

"Украина богата полезными ископаемыми, но этот бизнес требует миллиардов долларов инвестиций. Придет ли в эту сферу средний или малый бизнес? Нет, это должны быть крупные корпорации. Например, для разработки шахты, подобной Покровской (принадлежит компании Метинвест, недавно была остановлена из-за боевых действий - Ред.), нужно около 10 млрд долларов. Найдется ли компания, готовая вложить такие средства, когда тарифы на перевозки, электроэнергию и налоги постоянно меняются? Для привлечения инвестиций должна быть какая-то стабильность", - подчеркнул Водовоз.

Он также отметил, что проекты в добывающей отрасли имеют очень большой срок окупаемости: по данным Ernst&Young, путь инвестора от получения лицензии и оформления разрешительной документации до запуска обогатительного производства занимает в среднем 18 лет.

"Лучшим критерием того, все ли у нас хорошо в стране с точки зрения добывающей промышленности, является то, сколько в Украине открыто новых шахт и обогатительных фабрик за последние 20 лет. Да, у нас есть отдельные проекты на стадии обоснования. А готовых - ноль. Это и есть ответ", - отметил Александр Водовоз.

По его оценке, сейчас украинский бизнес самостоятельно инвестирует в развитие и поддержание деятельности предприятий.

"Инвестиции в добывающую промышленность - преимущественно и являются нашими инвестициями. Ведь украинский бизнес - экспортоориентированный. Мы продаем за границу и оттуда инвестируем сюда. Ежегодно мы вкладываем в среднем 1 млрд долларов. Много ли бизнесов, которые могут вкладывать такие средства только в поддержание текущей деятельности?", - отметил Александр Водовоз.

Он подчеркнул: доля малого и среднего бизнеса в ВВП Украины составляет лишь 20%.

"Остальное - это промышленность. И мы с вами живем благодаря тому, что создает промышленность, а не малый и средний бизнес", - добавил он.

Учитывая, что работа в условиях войны добавляет сложностей бизнесу, правительство должно учитывать это, в частности в процессе интеграции европейского законодательства, убежден Водовиз - ведь сейчас украинские чиновники говорят, что никак не могут повлиять на позицию европейцев, несмотря на сложную ситуацию, в которой оказалась Украина.

"Мы неоднократно отмечали, что позиция Брюсселя очень жесткая. ЕС ставит перед Украиной четкие требования: или вы принимаете европейское законодательство, или нет, и здесь нет места для переговоров. Но ведь у нас война! Совсем другая экономическая ситуация. Например, металлургическим заводам в Европе выделяют гранты на экологическую модернизацию. У нас такого нет. И мы не можем соответствовать европейским нормам. Поэтому прошу чиновников обратить на это внимание", - резюмировал Александр Водовоз.

Как известно, с начала полномасштабного вторжения компания Метинвест направила на помощь Украине и ее гражданам уже 8 млрд грн. Из них 4,4 млрд грн - это средства на нужды армии, в рамках милитарной инициативы "Стальной Фронт Рината Ахметова". Также с начала войны компания перечислила более 50 млрд грн налогов и сборов в бюджеты всех уровней в Украине.