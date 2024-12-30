Большое переселение. Как Трамп планирует депортировать из США миллионы мигрантов

Дональд Трамп планирует массовую депортацию нелегальных мигрантов из США, которая затронет миллионы людей.
РБК-Украина объясняет, почему миграционная проблема стоит в США настолько остро, что именно хочет сделать Трамп и куда направят выдворенных нелегалов.
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Тема нелегальной миграции была одной из ключевых во время предвыборной кампании в США. Дональд Трамп критиковал своих оппонентов, сначала Джо Байдена, а затем Камалу Харрис за неспособность остановить потоки нелегальных мигрантов в США. Мол, нелегалы забирают рабочие места у американцев и ухудшают ситуацию с преступностью. С приходом к власти Трамп, похоже, намерен решить проблему нелегальных мигрантов крайне жестко.
Опрос Gallup в июне этого года показал, что 55% американцев хотят сократить уровень иммиграции. Это самый высокий показатель с 2001 года.
Правительство США не публикует данные о количестве мигрантов, которые нелегально въезжают и остаются в стране. Однако Погранично-таможенная служба считает случаи, когда ее агенты встречают мигрантов при попытке нелегального пересечения границы – счет идет на миллионы.
Так, с октября 2023 года по сентябрь 2024 года было зафиксировано более 2,13 миллиона "встреч" с мигрантами на границе США и Мексики. А по оценкам министерства национальной безопасности США, всего в стране нелегально проживают около 11 миллионов человек из-за рубежа.
От наплыва нелегальных мигрантов страдают прежде всего южные штаты, которые граничат с Мексикой – так называемый "Солнечный пояс".
Новый президент США планирует масштабные меры в отношении нелегальных мигрантов уже в день инаугурации, 20 января. Речь идет прежде всего, о "самой масштабной в истории США депортации".
"В свой первый день в Белом доме я подпишу исторический пакет указов, чтобы закрыть нашу границу для нелегальных иммигрантов и остановить вторжение в нашу страну", – заявил Трамп 23 декабря во время выступления на конференции AmericaFest в штате Аризона.
По информации Bloomberg, на первом этапе планируется депортировать один миллион нелегалов. Прежде всего, речь идет о тех, которые совершили преступления или получили окончательное постановление о выдворении из страны, не добившись убежища.
Ответственным за операцию будет Томас Хоумен, бывший руководитель Службы иммиграции и таможенного контроля. Ранее Трамп в своей соцсети Truth Social писал, что для большей эффективности операции он планирует объявить чрезвычайное положение и задействовать военных.
Законодательство США в целом запрещает использование вооруженных сил для правоохранительных целей. Но администрация Трампа планирует применить так называемый "Закон о восстании". Он в частности действовал во время Второй мировой войны в ходе задержания итальянских, немецких и японских иммигрантов. Последний раз его использовал Джордж Буш-старший, для подавления беспорядков в Лос-Анджелесе в 1992 году.
Как именно будет проходить операция не сообщается. В интервью телеканалу CBS Томас Хоумен отметил, что один из способов увеличить количество исполнителей плана массовой депортации – нанять отставных агентов Погранично-таможенной службы. По его словам, также часть работы могли бы выполнить частные подрядчики. Речь идет о транспортировке и обустройстве мест пребывания для задержанных мигрантов.
Политические оппоненты Трампа из Демократической партии уже ведут подготовку, чтобы противодействовать депортации. Так, генеральные прокуроры в ряде штатов, где демократы находятся у власти, готовят судебные иски. В частности, планируется оспаривать попытки Трампа задействовать армию внутри США.
Вместе с тем, 11 губернаторов демократических штатов, опрошенные The New York Times, заявили о некотором компромиссе. Они готовы сотрудничать с администрацией Трампа, чтобы депортировать нелегалов, которые были осуждены за серьезные преступления. В то же время губернаторы обещают защищать семьи мигрантов и тех, кто бежит от насилия в своих странах, а также предприятия, которые полагаются на рабочую силу мигрантов.
Депортированных мало просто выдворить за пределы США. Их также нужно переместить в страну происхождения или в третью страну. В США больше всего нелегальных мигрантов из Мексики и трех небольших центрально американских стран: Гондураса, Гватемалы и Сальвадора.
По подсчетам Bloomberg, за последние 10 лет Мексика приняла по меньшей мере 1,7 млн человек. Официально в Мексике заявляли, что готовы принимать своих граждан, если их будут депортировать из США.
"В случае депортации мы собираемся принимать мексиканцев, и у нас есть для этого план", – сказала президент Мексики Клаудия Шейнбаум 21 декабря.
Вместе с тем, правительство Мексики предоставит команде Трампа аргументы относительно важности пребывания мексиканцев в США. В частности, планируется рассказать, сколько они платят налогов.
Сальвадор, в котором находится у власти президент-популист Найиб Букеле уже имеет хорошие отношения с командой Трампа, но не проявляет особой активности в отношении мигрантов. Тем не менее источник Reuters близкий к обсуждениям между сальвадорскими официальными лицами и переходной командой Трампа прогнозирует активное сотрудничество обеих стран по этому вопросу.
Существует еще одна проблема. США не могут депортировать на родину тех мигрантов, имеющих гражданство стран, с которыми у США плохие отношения. Это Куба, Венесуэла и Никарагуа.
По информации Bloomberg, Трамп уже обсуждал эту проблему с Мексикой и Сальвадором. Его команда неофициально коммуницирует с властями обеих стран, чтобы те согласились принять еще и часть депортированных нелегалов из третьих стран, но пока без результатов.
Однако открыта для приема граждан других стран Гватемала, сообщает Reuters, со ссылкой на источники в местных властях. Правительство страны готово пойти на этот шаг, стремясь наладить отношения будущей администрацией Трампа.
В любом случае задуманная Трампом операция будет сложной и растянутой во времени, следовательно, значительно отвлекать команду Трампа от других направлений. В частности, это может быть одной из причин, почему новый президент США так стремится как можно быстрее закончить войну России против Украины.
При написании материала использовались заявления Дональда Трампа, Томаса Хоумена, публикации New York Post, Bloomberg, CBS News, Reuters, The New York Times.