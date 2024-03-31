Пасха-2024. Изменилась ли дата праздника в Украине по новому церковному календарю

Сегодня, 31 марта 2024 Пасху отмечают христиане западного обряда. Хотя после календарной реформы ПЦУ даты большинства православных и католических праздников совпадают, правила определения Воскресения Христова остались разными.
Более подробно о том, когда в Украине Пасха в этом году и почему нет единой даты празднования – в материале РБК-Украина ниже.
При подготовке использовались следующие источники: церковный календарь ПЦУ, текст постановления Поместного Собора на сайте ПЦУ, Википедия.
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В этом году православные и греко-католики будут отмечать главный церковный праздник Воскресения Христова в воскресенье, 5 мая.
Этот день символизирует возрождение жизни, избавление от грехов. Пасху отмечают в честь библейского события, когда Иисус Христос воскрес через три дня после своей смерти.
Праздник является древнейшим в христианской вере и имеет "переходную" дату, которая исчисляется по лунно-солнечному циклу.
Ежегодно Пасху отмечают весной, но она выпадает на разные даты – в период между 4 апреля и 8 мая.
Например, в 2023 году Пасха приходилась на 16 апреля, в 2024 – на 5 мая, в 2025 – на 20 апреля.
До Пасхи в Украине остается больше месяца, в то же время в западных странах, в частности Европе и США, празднуют уже сегодня, 31 марта. Причина кроется в использовании церквями разных календарей и правил исчисления праздника.
Общий порядок определения даты Пасхи был принят постановлением Никейского собора в 325 году. Праздник наступает:
На основе этой "формулы" была разработана так называемая "вечная пасхалия". Она предусматривала возможные даты праздника в цикле длительностью 532 года, повторявшегося циклически.
Тогда церкви пользовались юлианским календарем, но он был неточен, поскольку смещение астрономического и календарного равноденствия постоянно увеличивалось. В 16 веке римо-католики перешли на григорианский календарь, но в нем "вечная пасхалия" перестала работать.
Поэтому был разработан новый порядок исчисления даты Пасхи. Он отвечал требованиям Никейского собора, но с редким исключением, когда христианская Пасха совершается раньше еврейской.
Большинство поместных православных церквей не согласились на это правило, и продолжали пользоваться юлианским стилем вплоть до начала ХХ века, когда был введен новоюлианский календарь. Он учел неточности юлианского и совпадает почти во всем с григорианским, но правила определения Пасхи остались теми, что были установлены на Никейском соборе.
Кроме того, ряд православных церквей до сих пор пользуется юлианским летоисчислением (РПЦ, Молдавская, Белорусская, Грузинская).
Таким образом, даты Воскресения Христова отличаются у верующих западного (римо-католики, протестанты) и восточного обряда (православные, греко-католики).
При этом есть вероятность, что в будущем дата Пасхи все же будет совпадать для всех конфессий. Решения о совместном праздновании могут принять к двухтысячной годовщине Воскресения Христова в 2033 году.
В прошлом году Православная церковь Украины (ПЦУ) приняла историческое решение о переходе с юлианского на новоюлианский календарный стиль. Из-за этого с 1 сентября 2023 изменились все даты "непереходных" религиозных праздников.
Решение было принято на Поместном соборе по ряду причин. В частности, как говорилось выше, из-за неточности юлианского летоисчисления. Другим фактором было стремление полностью отделиться от традиций Русской православной церкви, которая долгие годы оказала большое влияние на украинскую церковь. Такая же реформа была введена в Украинской греко-католической церкви (УГКЦ).
Хотя новоюлианский стиль приняли для использования в ПЦУ и УГКЦ, по желанию приходы и монастыри все еще могут оставаться на юлианском календаре определенный переходный период.
Наибольшее количество приходов в Украине, которые используют "старый" стиль, принадлежит УПЦ (бывший московский патриархат).
В новоюлианском календаре ПЦУ даты праздников сместились на 13 дней раньше:
Пасха и связанные с ней праздники в новоюлианском календаре определяются по тем же правилам, что и раньше.
К дате Воскресения Христова привязаны: период Великого поста, Вербное воскресенье (за 7 дней до праздника), Вознесение (на 40 день после Пасхи), Троица (на 50 день), начало Петра поста (через 57 дней).
В 2024 году дни праздников следующие:
Больше о переходе Православной церкви на новоюлианский календарь и новые даты праздников читайте в материале РБК-Украина.