Пасха-2024. Изменилась ли дата праздника в Украине по новому церковному календарю

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Когда в Украине празднуют Пасху 2024

В этом году православные и греко-католики будут отмечать главный церковный праздник Воскресения Христова в воскресенье, 5 мая.

Этот день символизирует возрождение жизни, избавление от грехов. Пасху отмечают в честь библейского события, когда Иисус Христос воскрес через три дня после своей смерти.

Праздник является древнейшим в христианской вере и имеет "переходную" дату, которая исчисляется по лунно-солнечному циклу.

Скриншот календаря ПЦУ

Ежегодно Пасху отмечают весной, но она выпадает на разные даты – в период между 4 апреля и 8 мая.

Например, в 2023 году Пасха приходилась на 16 апреля, в 2024 – на 5 мая, в 2025 – на 20 апреля.

Почему даты праздника у католиков и православных разные

До Пасхи в Украине остается больше месяца, в то же время в западных странах, в частности Европе и США, празднуют уже сегодня, 31 марта. Причина кроется в использовании церквями разных календарей и правил исчисления праздника.

Общий порядок определения даты Пасхи был принят постановлением Никейского собора в 325 году. Праздник наступает:

после весеннего равноденствия (21 марта);

после первого полнолуния после равноденствия;

в следующее воскресенье после полнолуния;

после еврейского праздника Песах, ведь по Евангелию Христос воскрес на следующий день после Песаха.

На основе этой "формулы" была разработана так называемая "вечная пасхалия". Она предусматривала возможные даты праздника в цикле длительностью 532 года, повторявшегося циклически.

Тогда церкви пользовались юлианским календарем, но он был неточен, поскольку смещение астрономического и календарного равноденствия постоянно увеличивалось. В 16 веке римо-католики перешли на григорианский календарь, но в нем "вечная пасхалия" перестала работать.

Поэтому был разработан новый порядок исчисления даты Пасхи. Он отвечал требованиям Никейского собора, но с редким исключением, когда христианская Пасха совершается раньше еврейской.

Большинство поместных православных церквей не согласились на это правило, и продолжали пользоваться юлианским стилем вплоть до начала ХХ века, когда был введен новоюлианский календарь. Он учел неточности юлианского и совпадает почти во всем с григорианским, но правила определения Пасхи остались теми, что были установлены на Никейском соборе.

Кроме того, ряд православных церквей до сих пор пользуется юлианским летоисчислением (РПЦ, Молдавская, Белорусская, Грузинская).

Фото: католики и православные празднуют Пасху в разные дни (Виталий Носач, РБК-Украина)

Таким образом, даты Воскресения Христова отличаются у верующих западного (римо-католики, протестанты) и восточного обряда (православные, греко-католики).

При этом есть вероятность, что в будущем дата Пасхи все же будет совпадать для всех конфессий. Решения о совместном праздновании могут принять к двухтысячной годовщине Воскресения Христова в 2033 году.

Зачем ПЦУ перешла на новый календарь

В прошлом году Православная церковь Украины (ПЦУ) приняла историческое решение о переходе с юлианского на новоюлианский календарный стиль. Из-за этого с 1 сентября 2023 изменились все даты "непереходных" религиозных праздников.

Решение было принято на Поместном соборе по ряду причин. В частности, как говорилось выше, из-за неточности юлианского летоисчисления. Другим фактором было стремление полностью отделиться от традиций Русской православной церкви, которая долгие годы оказала большое влияние на украинскую церковь. Такая же реформа была введена в Украинской греко-католической церкви (УГКЦ).

Хотя новоюлианский стиль приняли для использования в ПЦУ и УГКЦ, по желанию приходы и монастыри все еще могут оставаться на юлианском календаре определенный переходный период.

Наибольшее количество приходов в Украине, которые используют "старый" стиль, принадлежит УПЦ (бывший московский патриархат).

Праздники после календарной реформы

В новоюлианском календаре ПЦУ даты праздников сместились на 13 дней раньше:

Рождество Христово – 25 декабря вместо 7 января;

Собор Пресвятой Богородицы – 26 декабря вместо 8 января;

День преподобной Мелании (в народе Щедрый вечер, Маланки) – 31 декабря вместо 13 января;

Святого Василия Великого – 1 января вместо 14 января;

Крещение Господне – 6 января вместо 19 января;

Сретение Господне – 2 февраля вместо 15 февраля;

Благовещение Девы Марии – 25 марта вместо 7 апреля;

Рождество Иоанна Крестителя (в народе Иоанна Купала) – 24 июня вместо 7 июля;

Преображение Господне – 6 августа вместо 19 августа;

Успение Пресвятой Богородицы – 15 августа вместо 28 августа;

Рождество Пресвятой Богородицы – 8 сентября вместо 21 сентября;

Покров Пресвятой Богородицы – 1 октября вместо 14 октября;

Андрея Первозванного – 30 ноября вместо 13 декабря;

Николая Чудотворца – 6 декабря вместо 19 декабря;

Фото: Пасха в Украине – 5 мая 2024 (Виталий Носач, РБК-Украина)

Пасха и связанные с ней праздники в новоюлианском календаре определяются по тем же правилам, что и раньше.

К дате Воскресения Христова привязаны: период Великого поста, Вербное воскресенье (за 7 дней до праздника), Вознесение (на 40 день после Пасхи), Троица (на 50 день), начало Петра поста (через 57 дней).

В 2024 году дни праздников следующие: