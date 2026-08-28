Большая выплата может оставить вас без субсидии, но есть исключения

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Большая единовременная выплата: когда она может повлиять на субсидию? Получение крупной суммы одним платежом может иметь значение для получателя жилищной субсидии. В частности, к обстоятельствам, которые могут влиять на назначение пособия, относится получение одноразового дохода, превышающего установленный законодательством порог. В то же время, сама по себе такая выплата не означает автоматической потери субсидии - Пенсионный фонд оценивает ситуацию домохозяйства по установленным правилам.

Получение крупной суммы одним платежом может иметь значение для получателя жилищной субсидии. В частности, к обстоятельствам, которые могут влиять на назначение пособия, относится получение одноразового дохода, превышающего установленный законодательством порог. В то же время, сама по себе такая выплата не означает автоматической потери субсидии - Пенсионный фонд оценивает ситуацию домохозяйства по установленным правилам. Какую сумму следует учитывать? В 2026 году прожиточный минимум для трудоспособных лиц составляет 3328 грн. Поэтому 25 таких прожиточных минимумов - это 83 200 грн. Если человек получает одноразово сумму сверх этого порога, важно выяснить, подпадает ли он под правило относительно одноразового дохода и нужно ли сообщать о нем ПФУ.

В 2026 году прожиточный минимум для трудоспособных лиц составляет 3328 грн. Поэтому 25 таких прожиточных минимумов - это 83 200 грн. Если человек получает одноразово сумму сверх этого порога, важно выяснить, подпадает ли он под правило относительно одноразового дохода и нужно ли сообщать о нем ПФУ. Влияет ли каждая большая выплата на субсидию? Большое значение имеет происхождение средств. Для расчета субсидии Пенсионный фонд учитывает доходы домохозяйства за определенные периоды, а для отдельных видов выплат предусмотрены специальные правила и исключения. Поэтому перед тем как переживать из-за полученных средств следует проверить, считается ли конкретная выплата доходом, который учитывается при назначении субсидии.

Какую сумму учитывает ПФУ?

Одним из обстоятельств, о которых получатель субсидии должен уведомить Пенсионный фонд, является получение единовременного дохода, превышающего 25-кратный размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на дату назначения субсидии.

В 2026 году прожиточный минимум для трудоспособных лиц составляет 3328 грн. Соответственно, 25 таких прожиточных минимумов - 83 200 гривен.

То есть если человек однократно получил более 83 200 гривен, это может иметь значение при определении права на жилищную субсидию.

Заберут ли субсидию из-за одной выплаты?

Не обязательно. Сам факт получения крупной суммы не означает автоматического прекращения выплаты субсидии.

Пенсионный фонд оценивает материальное и имущественное состояние домохозяйства в соответствии с установленными правилами. При этом получение единовременного дохода сверх определенного порога является одним из обстоятельств, о которых необходимо уведомить Фонд.

Поэтому после получения такой выплаты право на субсидию может быть пересмотрено с учетом обстоятельств конкретного домохозяйства.

Какие выплаты являются исключением?

Важно, что правило о единовременном доходе, превышающем 25 прожиточных минимумов, имеет исключения.

В частности, ПФУ не относит к такому доходу отдельные виды целевой благотворительной помощи - например, средства на получение образования, медицинских услуг, преодоление последствий стихийного бедствия, аварий, эпидемий и эпизоотий общегосударственного или местного характера.

Среди исключений, указанных Пенсионным фондом, также есть страховые выплаты на медицинскую и социальную помощь, наследство в виде недвижимого имущества или основной его части, а также гранты или стипендии на обучение.

Поэтому важно не только подсчитать сумму полученных средств, но и выяснить, к какому именно виду дохода они относятся.

Что делать получателю субсидии?

Если человек, получающий субсидию, получил единовременный доход сверх установленного порога, об этом необходимо сообщить Пенсионному фонду Украины.

ПФУ отмечает, что об изменениях, которые могут повлиять на право на субсидию или ее размер, получатель должен уведомить орган Фонда в течение 30 календарных дней.

Это важно, поскольку сокрытие информации об обстоятельствах, влияющих на назначение помощи, в дальнейшем может привести к возникновению переплаты по субсидии.