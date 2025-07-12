Большая сделка между ЕС и США на грани срыва: все из-за автотарифов, аграриев и прихоти Трампа

На сегодняшний день как США, так и Евросоюз пытаются найти компромисс для заключения большого тарифного соглашения, однако ключевые вопросы остаются нерешенными.

Например, ЕС настаивает на ограничении тарифов на сельхозэкспорт до 10%, тогда как США настаивают на гибкости в тарифной политике и это сдерживает прогресс. Обе стороны никак не могут договориться об условиях, которые позволят достичь компромисса в ближайшие дни.

Кроме того, политическая неопределенность вокруг позиции бывшего президента Дональда Трампа создает дополнительные риски для заключения сделки.

Автомобили и сельское хозяйство - камни преткновения

По информации источников, близких к переговорам, ЕС настаивает на введении тарифа не выше 10% на экспорт сельскохозяйственной продукции в США.

В то же время производители автомобилей в США предлагали механизм компенсаций, который бы предоставлял им льготы в обмен на инвестиции в американское производство. Однако Европа опасается, что это может стимулировать перенос производства через Атлантику, что подрывает экономические интересы блока.

Переговорщики обеих сторон сейчас фокусируются именно на разрешении споров по автомобильным тарифам, которые остаются главным препятствием для заключения соглашения.

Роль в переговорах Дональда Трампа

Важным фактором, который может повлиять на исход переговоров, остается позиция президента США Дональда Трампа.

Источники сообщают, что он может сорвать договоренности, поскольку еще не высказал официальной позиции относительно текущего состояния переговоров и новых тарифов. Любые окончательные решения будут зависеть от его отношения, особенно учитывая его предыдущие односторонние действия по тарифам на сталь и алюминий.

Стоит отметить, что Еврокомиссия воздерживается от комментариев, пока переговоры еще продолжаются, что свидетельствует о деликатности и непредсказуемости процесса.