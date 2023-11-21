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Большая чистка. "Прометей" отпустил третьего баскетболиста за считанные дни

Фото: Маркус Кин не смог стать лидером команды (facebook.com/prometeybc)
Автор: Антон Федорцив

Руководство слобожанского "Прометея" продолжило обновлять состав команды посреди сезона 2023/24. Выступления за "титанов" завершил защитник Маркус Кин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

28-летний "первый номер" покинул ряды коллектива Ронена Гинзбурга. В лагере отечественного баскетбольного гранда американец провел всего 4,5 месяца.

"Прометей" и Кин расторгли контракт по обоюдному согласию. Плеймейкер стал третьим за короткий период исполнителем, попрощавшимся с "титанами". Ранее ряды слобожанцев покинул центровой Вячеслав Петров (свободный агент) и форвард Андрей Войналович (аренда в польский "Шленск").

Неудачник драфта НБА-2017 Кин переехал в команду Гинзбурга из чемпионата Франции. Там он защищал цвета "Страсбурга". Средние цифры защитника за "Прометей" в Еврокубке – 12.8 очков, 4.3 передачи, 3.5 подбора и 1 перехват за почти 26 минут на паркете.

"Прометей" в сезоне 2023/24

Отечественный гранд соревнуется на трех фронтах – Латвийско-эстонская баскетбольная лига (ЛЭБЛ), Еврокубок и Высшая лига Украины. "Европейский" ростер команды базируется в Риге.

"Титаны" в новом сезоне защищают чемпионский титул ЛЭБЛ. Рекорд слобожанцев – 7 побед, 1 поражение. Единственная неудача постигла "Прометей" в противостоянии с латвийским "Огре" (76:85).

Хуже результаты команды в Еврокубке. "Титаны" одержали три победы на групповом этапе при четырех поражениях. В данный момент ребята Гинзбурга не проходят в плей-офф, поэтому руководство клуба решило встряхнуть коллектив кадровыми переменами.

К слову, украинец Ковляр перебрался в испанский "Обрадойро" из эстонского "Калева".

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Баскетбол