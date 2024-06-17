Большая четверка. Куда украинцам сложнее всего получить визы и как повысить шансы

Во время войны множество стран стали принимать украинских беженцев без каких-либо визовых требований. В то же время сейчас, как и раньше, во многих случаях подаваться на визу нужно. Например, для командировок, бизнес-поездок, для визитов к родственникам.

Специалист по оформлению виз и подбору туров Марина Казакова рассказывает РБК-Украина , в какие страны сложнее всего получить визы и как заполнять заявку, чтобы повысить шансы на получение этого документа.

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В какие страны сложнее всего получить визу

Не стоит путать программы для беженцев и другие визы, отмечает Марина Казакова. Для въезда в Великобританию украинцев (туризм, бизнес поездки и так далее) действует визовый режим. Причем при подаче на визу консульства требуют большого количества документов. Основные среди них – справки о доходах и другие подтверждения наличия у вас средств.

"Британия в отношении виз входит в так называемую "большую четверку" стран, в которые получить разрешение на въезд сложнее всего. Кроме Британии, в список входят Австралия, Канада и США", - отмечает она.

Когда к Казаковой обращаются с просьбой помочь в сборе документов, она иногда сразу видит, что скорее всего клиент получит отказ.

Почему могут отказать в визе в Великобританию, США, Канаду и Австралию:

Если вы работаете неофициально/не трудоустроены;

Зарабатываете "минималку" (могут расценить как факт того, что у вас нет достаточно денег на поездку);

Не показали разные источники дохода (как доказательство, что вам есть на что жить, кроме "минималки").

Неправильно оформили заявку, что-то забыли в ней указать, допустили ошибки.

Не объяснили четко все цели поездки и не предоставили доказательство того, что визит имеет конкретную задачу/цель.

"В консульстве понимают, что одни только авиабилеты могут стоить как треть вашей официальной зарплаты, если вы получаете, условно, тысячу евро в год. Из моей практики, правильно оформленная заявка на визу дает сразу высокие шансы ее получения", – поясняет она.

Фото: Одна из причин отказа в визе - нечетко сформилированные цели поездки (unsplash.com)

Как увеличить шансы на получение визы

Вместе с заполнением анкеты и подтверждениями того, что у вас в Украине есть работа, самым важным для визы документом Марина Казакова называет документы, доказывающие, что у вас достаточно средств для поездки.

"Пожалуй, это и правда главные документы, так как именно в основном они и определяют решение по визе. Кстати, бывает, что женщина не работает, но высокий официальный доход есть у ее мужа. То есть женщина может получить визу, даже если она безработная, но указала общий доход семьи", – говорит она.

Как рассчитать шансы на визу по вашим доходам

Перед подачей заявки на визу стоит оценить свои шансы и просчитать бюджет поездки. Его надо соотнести с доходами, которые вы будете указывать в анкете.

"Скажем, вы собираетесь полететь в Лондон на неделю. Такой тур может стоить около 1000 евро. Добавляем к цене 200 евро на авиабилеты, еще 100 евро в сутки на разные расходы. В целом такие расходы составят около 2 тысяч евро", – прикидывает специалист.

Если вы зарабатываете не больше 200 евро и не показываете никаких других доходов, то для визового центра это покажется несоответствием.

Но визу вам могут дать, если вы покажете, что у вас есть эти две тысячи. Можно даже указывать, что вы продали квартиру, или что у вас есть депозит в банке, разные облигации и акции.

Совет для визы в США. Бывает, что у человека совсем нет официальной работы. Тогда нужно прикрепить письмо и скрины с вашей личной карточки, или как-то еще показать, что у вас есть подработка.

Также можно попросить человека в США, который организует ваш визит, чтобы он написал спонсорское письмо. То есть в любой ситуации можно что-то корректировать, уверяет специалист.

Фото: Грамотно оформленная заявка на визу дает сразу высокие шансы ее получения, говорит специалист (unsplash.com)

Если отказали в визе, дадут ли ее при второй попытке?

В подачах на любые визы, особенно в Британию, Канаду, США и Австралию, действует правило "семь раз отмерь и один раз подайся", говорит Казакова. Ведь обычно если уже был отказ в визе, то второй раз получить ее сложнее.

"Помню как в визе в Британию отказали девушке – она заполняла анкету сама, и допустила большое количество ошибок, так как не знала английского. Она хотела сказать, что едет в гости к друзьям, а по анкете выглядело так, что она хочет поехать к бойфренду и там остаться", – вспоминает случай специалист.

Конечно, шанс получить визу есть всегда, и не стоит отчаиваться, если вам дали отказ. При внимательном заполнении анкеты и соблюдении правил все должно получиться.