RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Великобритания впервые разместит свои войска в Украине, - The Telegraph

Фото: Великобритания впервые разместит свои войска в Украине (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что британские войска впервые будут размещены в Украине. Эти планы оговариваются с военным руководством стран.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил в интервью The Telegraph.

По его словам, он вел переговоры с руководством британской армии по поводу того, чтобы перенести официальную программу обучения украинских воинов под руководством Великобритании непосредственно в Украину. Это необходимо для того, чтобы не полагаться на базы Великобритании и других членов НАТО. Также он призвал британские оборонные фирмы открывать заводы в Украине.

"Развертывание британских войск в Украине или оказание военно-морской поддержки в Черном море означало бы значительную эскалацию участия Великобритании в конфликте. Но слова господина Шаппса также, похоже, знаменуют изменение подхода правительства к публичному обсуждению развертывания контингента", - говорится в материале.

Визит главы Минобороны Британии в Украину

28 сентября президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с назначенным министром обороны Великобритании Грантом Шаппсом, который находится с визитом в Киеве.

Зеленский и Шаппс также обсудили вопросы усиления украинской ПВО, что особенно важно в преддверии зимнего периода.

Отдельно было отмечено принятие G7 на Вильнюсском саммите НАТО совместной декларации о поддержке Украины и начале переговоров с Великобританией о заключении соответствующего двустороннего соглашения о гарантиях безопасности для Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины