Великобритания и страны ЕС усилят борьбу с теневым нефтяным флотом РФ, - Bloomberg

Великобритания намерена обратиться в несколько европейских стран с призывом к действиям против так называемого теневого флота нефтяных танкеров, который Россия использует для обхода международных санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным издания, несколько правительств планируют одобрить план действий во время встречи Европейского политического сообщества, которая пройдет в четверг в Великобритании.

В частности, планируется провести обмен информацией о российском флоте, а также "координировать ответы на риски, составляющие его корабли и посредники, и работать с частным сектором и другими заинтересованными морскими сторонами над устранением угрозы".

Страны пытаются сделать так, чтобы России было труднее зарабатывать на своих нефтяных ресурсах. Цель цели – превратить Россию в изгоя на традиционных рынках транспортировки нефти и перекрыть доступ к основным танкерам и поставщикам услуг.

14-й пакет санкций ЕС

Недавно послы стран Европейского союза согласовали 14 пакет санкций против России. Впоследствии стало известно, что эти меры впервые коснутся сжиженного природного газа РФ.

Позже в МИД Нидерландов заявили, что новые санкции Евросоюза ударят по нефтяному "теневому флоту" России, а под ограничения попадет почти 70 человек.

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