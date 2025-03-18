Великобритания и ЕС договариваются об аресте замороженных российских активов, - Bloomberg

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми и главный дипломат ЕС Кая Каллас рассмотрят "инновационные предложения" по совместному увеличению финансирования европейской обороны и повышению военной готовности на встрече в Лондоне, сообщил британский МИД.

Переговоры будут включать то, как Европа гарантирует себе правильное юридическое и финансовое оформление для изъятия миллиардов российских активов, сообщили источники.

Прогресс достигается, несмотря на сопротивление некоторых европейских стран, таких как Бельгия и Германия, которые по-прежнему обеспокоены тем, что конфискация может нарушить принцип иммунитета государства в соответствии с международным правом и повлиять на евро, сказали источники

"Это не Соединенные Штаты постоянно выражают обеспокоенность по поводу суверенных активов... на самом деле это происходит в Европе", - заявил Лэмми в Палате общин в 17 марта. Смена правительства в Германии может позволить стране изменить свою позицию по этому вопросу, сказал он.

Лэмми и Каллас также обсудят предложение ЕС разрешить государствам-членам инвестировать 150 млрд евро кредитов ЕС в оборонную технику, которые могут быть потрачены на оружие из некоторых третьих стран, таких как Великобритания, Норвегия и Швейцария, сообщили источники. Великобритании не придется платить в фонд, но она выиграет от того, что государства ЕС будут размещать заказы у британских оборонных фирм.

Российские активы

Напомним, страны Запада заморозили российские активы после вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

В Европе находится большая часть денег. В частности, сумма замороженных российских активов в депозитарии Euroclear (Бельгия) составляет 183 млрд евро. С доходов от них Украина получит в марте 2025 года очередной транш на 2 млрд евро. В 2024 году проценты по остаткам денежных средств по активам, находящимся под санкциями против России, составили приблизительно 6,9 млрд евро.

Кроме того, страны G7 используют будущую прибыль для кредита Украине на 50 млрд долларов. Киев уже начал получать эти деньги. Однако в Европе пока нет консенсуса по конфискации российских денег из-за опасений последствий для финансовой системы ЕС.

Санкции, наложенные на видных российских лиц, заморозили еще около 58 млрд долларов активов, включая дома, яхты и частные самолеты.