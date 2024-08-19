Великобритания будет рассматривать крайнюю мизогинию как форму экстремизма

Министерство внутренних дел Великобритании заявило, что крайнее женоненавистничество будет рассматриваться как форма экстремизма в соответствии с новыми планами правительства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
Министр внутренних дел Иветт Купер приказала провести обзор стратегии Великобритании по борьбе с экстремизмом, чтобы определить, как лучше бороться с угрозами, исходящими от вредных идеологий.
Анализ будет рассматривать ненависть к женщинам как одну из идеологических тенденций, которая, по мнению правительства, набирает обороты.
По словам Купер, наблюдается рост экстремизма "как в Интернете, так и на наших улицах", который "взрывает саму ткань наших сообществ и нашей демократии".
В обзоре будет рассмотрен рост исламистского и крайне правого экстремизма в Великобритании, а также более широкие идеологические тенденции, включая крайнее женоненавистничество. Также будут рассмотрены причины и проявления радикализации молодых людей.
Министр отметила, что стратегия будет "отслеживать и картировать экстремистские тенденции", чтобы разработать способы борьбы с их распространением и отвлечения людей от них.
Она также "обнаружит какие-либо пробелы в существующей политике, которые необходимо устранить, чтобы остановить тех, кто продвигает губительные и ненавистнические убеждения и насилие", сказала она.
Ожидается, что обзор будет завершен до октября. Это один из ряда обзоров политики, которые лейбористы объявили с момента прихода к власти в июле, включая стратегический обзор обороны, обзор расходов и обзор Национальной учебной программы.
Напомним, недавно в Великобритании прошли массовые антимигрантские акции ультраправых, часто сопровождавшиеся насилием. Поводом для них стало убийство троих детей в английском городе Саутпорт.
По подозрению в нападении задержан 17-летний подросток руандийского происхождения. Полиция сообщила, что он родился в Кардиффе, Уэльс, имел христианское вероисповедание и годами жил в деревне примерно в 5 километрах от Саутпорта.
В сети распространились лживые слухи о том, что молодой человек был мусульманином и иммигрантом, что вызвало гнев среди поклонников ультраправых.
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