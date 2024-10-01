Огромная проблема для россиян: почему нужно захватить Селидово, чтобы идти на Покровск

Главная цель русской армии состоит в том, чтобы получить возможность наступать на Покровск с южного направления. Конечно, при условии, что удастся захватить Селидово.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Под натиском оккупанта. Удержат ли ВСУ Угледар и Покровск и какие цели у РФ до холодов ".

Как отметил в комментарии изданию военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, дело в том, у противника в наступлении на Покровск есть два сценария, как можно зайти на город - с востока или с юга.

"Но если мы говорим о южном направлении, то Селидово – огромная проблема для российских оккупационных войск. Думаю, они будут стремиться к его оккупации. Если нет, наступательная кампания на Покровск для них будет очень рискованной", – сказал собеседник.

Что будет с Селидово в ближайшее время прогнозировать сложно. Поскольку бои в самом городе могут затянуться на месяцы, россияне и дальше будут пытаться окружить его.

"Все зависит от того, насколько они еще способны совершать такие наступательные действия. И насколько мы сможем давать отпор. Пока, к сожалению, тактическая инициатива на их стороне. Вполне возможно, что они могут подойти вплотную к Селидово или захватить еще какие-нибудь населенные пункты" , – отметил эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

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Стратегическое значение Селидово

Селидово называют воротами в Покровск - в большой военный и логистический хаб у границы с Днепропетровской областью. Ситуация там становится все более угрожающей. Российские оккупанты ежедневно продвигаются на несколько сотен метров в день, с флангов подходя к Селидово.

За последний месяц противник оккупировал Новогродовку с севера и Украинку в нескольких километрах южнее. Не исключено, что они могут стать плацдармом для штурма непосредственно Селидово или для того, чтобы окружение города.

Аналитики Института изучения войны (ISW) фиксируют продвижение вблизи железнодорожной линии к югу от Селидово и в окрестных селах. В сам город оккупанты пытаются зайти со стороны оккупированной Михайловки.