"Вегас" выиграл дебютный Кубок Стэнли через 6 лет после основания: видео

Разгромной победой "Вегас Голден Найтс" завершился пятый матч финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги против "Флориды Пантерз". Невадцы взяли Кубок Стэнли-2023.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.
НХЛ, Кубок Стэнли, финал
"Вегас" – "Флорида" – 9:3 (2:0, 4:1, 3:2); серия – 4:1
Шайбы: Стоун, 11:52, 37:15, 54:06, Хейг, 13:41, Мартинес, 30:28, Смит, 32:13, Амадио, 39:58, Барбашев, 48:22, Руа, 58: 58 – Экблад, 22:15, Райнхарт, 48:47, Беннетт, 51:39
"Голден Найтс" открыли счет в середине первого периода, когда Стоун убежал на ворота флоридцев и хладнокровно реализовал момент в меньшинстве. Впоследствии "Вегас" закрепил собственное преимущество. Это Хейг протолкнул шайбу за линию в суматохе на "пятаке" гостей.
На старте второй 20-минутки "Флорида", казалось, вернулась в игру – Экблад метко бросил под перекладину от синей линии. Впрочем, еще до конца периода "Голден Найтс" четырьмя шайбами фактически гарантировал победу: Мартинес забросил из правой зоны, Смит замкнул дальнюю штангу в затяжной атаке, Стоун оформил дубль, а Амадио результативно сыграл на "пятаке".
Голевой фестиваль продолжился в финальные 20 минут. На гол невадца Барбашева с добивания "Пантерз" ответили двумя – Райнхарт классно бросил под штангу, а Беннетт забил броском от синей линии. Однако Стоун и Руа добили "Флориду" еще двумя шайбами, поэтому 9:3 в итоге.
Второй самый младший клуб НХЛ, основанный в 2017 году. 70% акций принадлежат американскому бизнесмену Биллу Фоули, а представители семьи Малуф контролируют 30%.
В дебютном сезоне "Голден Найтс" дошли до финала Кубка Стэнли, где в серии до четырех побед уступили "Вашингтону" (1:4). Пятикратный участник плей-офф НХЛ. Единственный неудачный сезон команды – 2021/22, когда "Вегас" финишировал 9-м в Западной конференции.
Перед нынешним сезоном тренером невадцев стал Брюс Кэссиди. Скаутами "Голден Найтс" в Европе работают украинцы Александр Годынюк и Сергей Гапшенко.
К слову, ранее "Чикаго" выиграл драфт-лотерею НХЛ на грядущее межсезонье.
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