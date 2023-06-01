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"Вегас" – "Флорида": полное расписание финала Кубка Стэнли

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Лас-Вегас, Четверг 01 июня 2023 14:55
"Вегас" – "Флорида": полное расписание финала Кубка Стэнли Фото: "Голден Найтс" с призом победителю Западной конференции НХЛ (twitter.com/GoldenKnights)
Автор: Антон Федорцив

Финал сезона 2022/23 Национальной хоккейной лиги между "Вегас Голден Найтс" и "Флоридой Пантерз" начнется на этой неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

Серия начнется двумя матчами в Неваде. Первый поединок состоится 4 июня в 03:00 по Киеву.

В ночь на вторник команды во второй раз встретятся на льду "T-Mobile Арены". Следующие два матча сыграют на домашнем стадионе "Пантерз" в Санрайзе (вечером 8 июня и 10 июня по Североамериканскому восточному времени). В дальнейшем "Вегас" и "Флорида" каждый поединок будут менять арену.

Финальная серия продлится до четырех побед одной из команд. Так что, начиная с четвертой встречи, каждый матч может стать решающим. Если понадобится седьмой поединок, его сыграют в ночь на 20 июня. На территории Украины финал будет транслировать Setanta Sports.

Перед финалом Кубка Стэнли "Голден Найтс" и "Пантерз" выбили троих соперников. "Вегас" выиграл Западную конференцию, преодолев по очереди "Виннипег", "Эдмонтон" и "Даллас". В свою очередь "Флорида" выиграла Восточную конференцию, переиграв "Бостон", "Торонто" и "Каролину".

Полное расписание финальной серии Кубка Стэнли-2023 (киевское время, хозяева указаны другими):

  • 4 июня, "Флорида" – "Вегас", 03:00
  • 6 июня, "Флорида" – "Вегас", 03:00
  • 9 июня, "Вегас" – "Флорида", 03:00
  • 11 июня, "Вегас" – "Флорида", 03:00
  • 14 июня, "Флорида" – "Вегас", 03:00
  • 17 июня, "Вегас" – "Флорида", 03:00
  • 20 июня, "Флорида" – "Вегас", 03:00

&quot;Вегас&quot; – &quot;Флорида&quot;: полное расписание финала Кубка Стэнли

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