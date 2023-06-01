"Вегас" – "Флорида": полное расписание финала Кубка Стэнли
Финал сезона 2022/23 Национальной хоккейной лиги между "Вегас Голден Найтс" и "Флоридой Пантерз" начнется на этой неделе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.
Серия начнется двумя матчами в Неваде. Первый поединок состоится 4 июня в 03:00 по Киеву.
В ночь на вторник команды во второй раз встретятся на льду "T-Mobile Арены". Следующие два матча сыграют на домашнем стадионе "Пантерз" в Санрайзе (вечером 8 июня и 10 июня по Североамериканскому восточному времени). В дальнейшем "Вегас" и "Флорида" каждый поединок будут менять арену.
Финальная серия продлится до четырех побед одной из команд. Так что, начиная с четвертой встречи, каждый матч может стать решающим. Если понадобится седьмой поединок, его сыграют в ночь на 20 июня. На территории Украины финал будет транслировать Setanta Sports.
Перед финалом Кубка Стэнли "Голден Найтс" и "Пантерз" выбили троих соперников. "Вегас" выиграл Западную конференцию, преодолев по очереди "Виннипег", "Эдмонтон" и "Даллас". В свою очередь "Флорида" выиграла Восточную конференцию, переиграв "Бостон", "Торонто" и "Каролину".
Полное расписание финальной серии Кубка Стэнли-2023 (киевское время, хозяева указаны другими):
- 4 июня, "Флорида" – "Вегас", 03:00
- 6 июня, "Флорида" – "Вегас", 03:00
- 9 июня, "Вегас" – "Флорида", 03:00
- 11 июня, "Вегас" – "Флорида", 03:00
- 14 июня, "Флорида" – "Вегас", 03:00
- 17 июня, "Вегас" – "Флорида", 03:00
- 20 июня, "Флорида" – "Вегас", 03:00
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