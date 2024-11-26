ВЭФ любит троицу: чемпион Латвии подписал еще одного украинца после фиаско в сборной

В составе действующего чемпиона Латвии уже играют два баскетболиста сборной Украины – защитник Иссуф Санон и форвард Вячеслав Бобров. Сидоров прибыл в Ригу на матчи национальной команды против Израиля. После неудачных поединков "сине-желтых" он заключил соглашение с ВЭФом.

27-летний защитник хорошо знаком с латвийским баскетболом. В предыдущие два сезона он выступал за украинский клуб "Прометей", игравший в Латвийско-эстонской лиге.

Отечественный коллектив с Сидоровым в составе дважды победил в турнире. В сезоне 2023/24 разыгрывающий набирал в среднем 8.3 очка и делал 4.1 передачи за игру. А в предыдущем отмечался 10 очками и 4,2 передачи за поединок.

После исчезновения "Прометея" текущий сезон игрок начал в составе французского "Фос Прованса", в котором в среднем за 19 минут на площадке набирал 4.8 очка и отдавал 4.6 передачи.

Кто такой Илья Сидоров

Воспитанник харьковского баскетбола. В украинской Суперлиге выступал за "Химик" из Южного и "Прометей". Четырехкратный чемпион Украины и двукратный победитель Латвийско-эстонской баскетбольной лиги.

Выступал за юношескую, молодежную и студенческую сборные Украины. В составе национальной команды участвовал в Евробаскете-2022. На турнире набирал 6 очков и 0.3 подбора за 10.2 минуты в среднем за матч.