ua en ru
Сб, 22 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Вечерние прайс-кэпы должны двигаться к европейским ценовым тенденциям, - член НКРЭКУ

Суббота 22 марта 2025 15:28
UA EN RU
Вечерние прайс-кэпы должны двигаться к европейским ценовым тенденциям, - член НКРЭКУ Фото: вечерние прайс-кэпы должны двигаться к европейским ценовым тенденциям (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Вечерние прайс-кэпы на рынке электроэнергии требуют пересмотра в соответствии с европейской практикой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на члена НКРЭКУ Руслана Слободяна во время обсуждения регулирования цен на электроэнергию на заседании Комитета по энергетике ВРУ.

"Относительно вечернего, то там действительно вечером цены где-то возле этого показателя иногда приближают... И действительно нам надо двигаться в том направлении, которое сейчас есть в Европе. И действительно быть готовыми к тому, что должны быть отрицательные цены на этом рынке", - отметил Слободян.

В то же время по его словам, стоит рассмотреть возможность пересмотра подходов к прайс-кэпам и в другие периоды года.

В частности, Руслан Слободян отметил, что не следует отвергать предложение отменить верхние и нижние прайс-кэпы во время весенне-осеннего периода.

Напомним, на заседании 4 декабря Нацкомиссия начала процедуру пересмотра предельных цен на энергорынке, но окончательного решения пока не приняли.

Члены энергетического Комитета Рады и ряд экспертов призвали членов НКРЭКУ немедленно отменить эти ограничения, поскольку они являются основной причиной недостаточного импорта электроэнергии из Европы в условиях дефицита.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Перемирие, НАТО и "главный вопрос" войны. Что сказал Уиткофф в интервью об Украине
Перемирие, НАТО и "главный вопрос" войны. Что сказал Уиткофф в интервью об Украине
DAILY
Мантия днем, пиксель вечером. Как судья сбивает "Шахеды" над Киевом
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Мантия днем, пиксель вечером. Как судья сбивает "Шахеды" над Киевом