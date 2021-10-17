ru ua
Нд, 17 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

На вечірці в Каліфорнії сталася стрілянина, є постраждалі

Новость на русском →
Каліфорнія, Неділя 17 жовтня 2021 04:57
На вечірці в Каліфорнії сталася стрілянина, є постраждалі Фото: у Каліфорнії сталася стрілянина (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Щонайменше три людини отримали поранення унаслідок стрілянини в Каліфорнії. Інцидент стався під час домашньої вечірки з нагоди свята Хеллоуїн в місті Віттьєр.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на AP.

Після бійки невідомий дістав пістолет і вистрілив у натовп, що стояли біля будинку, де проходив захід.

Як зазначає агентство, постраждалим від 15 до 19 років, всі вони госпіталізовані. Їх стан оцінюється як критичний, але стабільний.

Підозрюваний зник з місця злочину.

Нагадаємо, в Техасі, в одному з барів Х'юстона сталася стрілянина під час арешту. Один з помічників констебля загинув, ще двоє отримали вогнепальні поранення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Стрілянина в Каліфорнії
NEWS
На шляху до піку. "Червона" зона розширюється, обмежень карантину буде більше
На шляху до піку. "Червона" зона розширюється, обмежень карантину буде більше
DAILY
Червоні лінії. Що відбувається у китайській економіці і чому це важливо для України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Червоні лінії. Що відбувається у китайській економіці і чому це важливо для України