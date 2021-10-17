На вечірці в Каліфорнії сталася стрілянина, є постраждалі
Фото: у Каліфорнії сталася стрілянина (Віталій Носач, РБК-Україна)
Щонайменше три людини отримали поранення унаслідок стрілянини в Каліфорнії. Інцидент стався під час домашньої вечірки з нагоди свята Хеллоуїн в місті Віттьєр.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на AP.
Після бійки невідомий дістав пістолет і вистрілив у натовп, що стояли біля будинку, де проходив захід.
Як зазначає агентство, постраждалим від 15 до 19 років, всі вони госпіталізовані. Їх стан оцінюється як критичний, але стабільний.
Підозрюваний зник з місця злочину.
Нагадаємо, в Техасі, в одному з барів Х'юстона сталася стрілянина під час арешту. Один з помічників констебля загинув, ще двоє отримали вогнепальні поранення.