На вечеринке в Калифорнии произошла стрельба, есть пострадавшие

По меньшей мере три человека получили ранения в результате стрельбы в Калифорнии. Инцидент произошел во время домашней вечеринки по случаю праздника Хэллоуин в городе Уиттьер.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на AP.

После потасовки неизвестный достал пистолет и выстрелил в толпу, стоявших возле дома, где проходило мероприятие. Как отмечает агентство, пострадавшим от 15 до 19 лет, все они госпитализированы. Их состояние оценивается как критическое, но стабильное. Подозреваемый скрылся с места преступления.