Вечір прем’єр: Xiaomi та АЛЛО анонсують новий блокбастер в Україні

Київ, Україна, 25 лютого 2021 р. – АЛЛО та Xiaomi представляють майбутній хіт продажів в Україні: флагманський смартфон Мі 11, призначений не тільки для перегляду, але й для створення власного кіно, який дуже скоро з’явиться на полицях авторизованих Mi Store, оффлайн-магазинів АЛЛО та на allo.ua.

Mi 11: Магія Кіно

Як справжній флагманський пристрій, Mi 11 пропонує чимало інноваційних рішень: флагманський чипсет Qualcomm Snapdragon 888, потрійну основну камеру на 108 Мп, кінематографічний звук та бездротову зарядку 50 Вт.

Потрійна камера Mi 11 з основним сенсором на 108 Мп здатна перетворити будь-якого початківця- ентузіаста на справжнього кінорежисера. Разом з ультраширококутним сенсором на 13 Мп, 5 Мп телемакрооб'ективом та 20 Мп селфі-камерою вражаючі краєвиди, чудова деталізація знімків, відмінне боке та якісні селфі стануть під силу кожному.

Mi 11 пропонує чудові нові функції для фотографії і відеозйомки. Відтепер режим «Ніч» став доступним на трьох камерах – основній, ультраширококутній та селфі. А новітній режим Ultra Night Video допоможе знімати в екстремальній темряві. Відчути себе справжнім режисером допоможуть спеціально створені кінематографічні ефекти, які в один дотик здатні перетворити відео на справжній шедевр. Тим більше, що Mi 11 пропонує управління зйомкою на студійному рівні з можливістю запису відео HDR10+, а також новий режим Pro-таймлапс.

У Mi 11 встановлено один з найкращих екранів у світі: він отримав оцінку A+ та відзнаку найкращого дисплея у смартфоні від провідного експерта з огляду дисплеїв DisplayMate. 6.81-дюймовий DotDisplay з AMOLED-матрицею та частотою 120 Гц має надвисоку роздільну здатність WQHD+ і підтримує технологію 10-бітної кольоропередачі. Окрім того, дисплей Mi 11 підтримує технологією Super Resolution, призначену підвищити якість відео з низькою роздільною здатністю. Маючи надвисоку частоту дискретизації 480 Гц та вбудований в екран датчик відбитків пальців, Mi 11 дозволяє користувачам плавно і швидко розблокувати пристрій.

Завдяки професійно налаштованим стереодинамікам Harman Kardon Mi 11 забезпечує чудовий кінематографічний звук, а скло Corning Gorilla Glass Victus захищає від можливих ушкоджень в результаті ударів та падінь. Mi 11 має вдосконалену матову поверхню з подвійним антибліковим покриттям, яка вловлює світло, а не збирає відбитків пальців.

Mi 11 став першим смартфоном у світі, в якому встановлено процесор Qualcomm Snapdragon 888, який повністю переосмислив флагманську продуктивність. Платформа Qualcomm Snapdragon 888 змінює стандарти обробки даних преміум-класу завдяки графічному процесору Adreno 660 та Qualcomm AI Engine 6-го покоління, а також інтегрованому 5G-модему X60.

Акумулятор на 4600 мА•год (тип) та приголомшлива комбінація з трьох зарядок – дротової на 55 Вт, бездротової на 50 Вт і зворотної бездротової на 10 Вт – гарантують, що з Mi 11 ви завжди будете залишатися на зв’язку за будь-яких життєвих обставин.

Mi 11 буде доступний у двох колірних варіантах – Midnight Grey та Horizon Blue, а також у двох конфігураціях пам’яті – 8 ГБ+128 ГБ та 8 ГБ+256 ГБ, які коштуватимуть 24999 грн та 26999 грн відповідно. Передзамовлення на модель стартує від сьогодні, 25 лютого. Відкритий продаж Mi 11 почнеться на початку березня в авторизованих Mi Store, магазинах АЛЛО та на allo.ua. Перші покупці, хто оформить передзамовлення або придбає Mi 11 у версії 8 ГБ+256 ГБ, отримають знижку 4000 грн на придбання товарів екосистеми Xiaomi. Детальніше про акцію за посиланням.