ВЕА закликає відкоригувати проект 2233, який критикує Єврокомісія

Законопроект "Про внесення змін до закону України "Про ринок електроенергії"(№2233) скасовує реформу енергоринку та монтує в нову ринкову модель старий механізм ручного регулювання. Про це йдеться у зверненні Всеукраїнської енергетичної асамблеї (ВЕА) до голови Верховної ради, голови енергетичного комітету парламенту та міністра енергетики.

"Запропоновані зміни в законодавство значно погіршать умов роботи ринку електроенергії в Україні і нівелюють переваги нової конкурентної моделі ринку електричної енергії, введеної в Україні на основі принципів Третього енергетичного пакету ЄС", - йдеться у зверненні.

Зокрема, зазначається, що законопроектом 2233 встановлюється пряме обмеження вільної конкуренції на ринку електроенергії шляхом застосування до 1 липня 2023 граничних цін на конкурентних сегментах ринку (ринок "на добу вперед", внутрішньодобовий ринок та балансуючий ринок) і обмеження виробників електроенергії вільно вибирати сегменти ринку для продажу електроенергії.

"Всеукраїнська енергетична асамблея вважає, що проголосований в першому читанні законопроект №2233 від 04.10.2019 за своїм змістом скасовує реформу енергоринку, монтуючи в механізми нового ринку стару модель з максимальним рівнем ручного адміністративного регулювання", - наголошується у зверненні.

У зв'язку з цим Асамблея пропонує депутатам при підготовці законопроекту до другого читання врахувати наступні пропозиції:

• виключити право регулятора встановлювати граничні ціни на конкурентних сегментах ринку або надати право регулятору встановлювати граничні ціни на конкурентних сегментах ринку виключно у випадку порушення встановленого режиму роботи об'єднаної енергетичної системи України або її окремих частин, яке виникло в результаті настання надзвичайної ситуації в об'єднаній енергетичній системі України;

• виключити право регулятора встановлювати зобов'язання для учасників продавати електроенергію виключно на ринку на добу на перед;

• встановити заборону імпорту електроенергії з країн, що не є сторонами Енергетичного співтовариства

Нагадаємо, 12 листопада Рада прийняла в першому читанні законопроект №2233. На думку народного депутата Михайла Бондаря, законопроект знищує ринок електроенергії і повертає енергетику до ручного управління, що призведе до зриву євроінтеграції України та посилення енергозалежності від Росії.

Представництво ЄС розкритикувало законопроект 2233 в офіційному листі, який оприлюднила голова комітету ВР з питань інтеграції України з ЄС Іванна Климпуш-Цицнадзе.