Вдвое больше, чем за предыдущие годы. Лубинец сказал, сколько военнопленных казнили россияне

По словам Лубинца, в 2024 году количество расстрелов украинских военнопленных почти вдвое превышает показатель за два предыдущих года полномасштабного вторжения. Из 177 подтвержденных случаев 109 произошли именно в 2024 году.

Лубинец подчеркнул, что его офис узнает о большинстве случаев из видео от украинских спецслужб. В то же время есть случаи, когда информация поступает непосредственно от украинских военных подразделений.

Кроме того, россияне и сами нередко публикуют соответствующие видео в социальных сетях.

О случаях казней украинских военнопленных украинская сторона информирует Международный комитет Красного Креста и ООН. Однако Лубинец подчеркнул, что МККК ни разу публично или непублично не обвинил россиян в убийстве или пытках украинских военнопленных.

Однако Лубинец отметил, что в официальных отчетах ООН за 2024 год впервые появились данные, что россияне казнят украинских защитников.