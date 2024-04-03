Второй раз в этом году. Самолет госсекретаря США Блинкена снова сломался
Государственный секретарь США Энтони Блинкен не смог добраться самолетом до Брюсселя, потому что воздушное судно поломалось.
Об этом заявил представитель Госдепа США, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
"Делегация госсекретаря США была вынуждена ехать из Парижа в Брюссель на сегодняшнюю встречу министров иностранных дел НАТО", - говорится в заявлении представителя Госдепа.
Изменение плана произошло после того, как в его самолете возникла механическая неисправность.
Поездка между Парижем и Брюсселем занимает около четырех часов.
Не первый случай
В январе государственный секретарь США Энтони Блинкен не смог вылететь домой из Давоса, как было запланировано, из-за критической ошибки в его самолете.
После полета из Давоса на вертолетах и посадки на модифицированный Boeing 737 Блинкен и его группа были проинформированы о том, что полеты на самолете признаны небезопасными.
Обнаруженную ранее утечку кислорода устранить не удалось. Поэтому вылететь домой из Давоса из-за критической ошибки в его самолете Блинкену не удалось.
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