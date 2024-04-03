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Второй раз в этом году. Самолет госсекретаря США Блинкена снова сломался

Среда 03 апреля 2024 17:12
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Второй раз в этом году. Самолет госсекретаря США Блинкена снова сломался Архивное фото: государственный секретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Государственный секретарь США Энтони Блинкен не смог добраться самолетом до Брюсселя, потому что воздушное судно поломалось.

Об этом заявил представитель Госдепа США, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Делегация госсекретаря США была вынуждена ехать из Парижа в Брюссель на сегодняшнюю встречу министров иностранных дел НАТО", - говорится в заявлении представителя Госдепа.

Изменение плана произошло после того, как в его самолете возникла механическая неисправность.

Поездка между Парижем и Брюсселем занимает около четырех часов.

Не первый случай

В январе государственный секретарь США Энтони Блинкен не смог вылететь домой из Давоса, как было запланировано, из-за критической ошибки в его самолете.

После полета из Давоса на вертолетах и посадки на модифицированный Boeing 737 Блинкен и его группа были проинформированы о том, что полеты на самолете признаны небезопасными.

Обнаруженную ранее утечку кислорода устранить не удалось. Поэтому вылететь домой из Давоса из-за критической ошибки в его самолете Блинкену не удалось.

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НАТО Соединенные Штаты Америки Брюссель Париж Энтони Блинкен
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