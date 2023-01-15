Второй раз попался с фейковыми документами. На границе задержали уклониста
В пункте пропуска "Могилев-Подольский" задержан гражданин Украины, пытавшийся пересечь границу с поддельными документами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.
Отмечается, что 28-летний мужчина на паспортный контроль предоставил временное удостоверение военнообязанного и справку военно-врачебной комиссии.
"Проведя углубленную проверку с помощью специальных приборов и уточнения с соответствующими территориальными органами, охранники границы установили, что "бумаги" полностью подделаны", - указали служащие.
Как выяснилось, это уже вторая попытка модого человека выехать из Украины. Впервые он приобрел "документы" за 3 тысячи долларов, и пограничники его сразу разоблачили. Второй раз ухилянт заплатил 20 тысяч гривен, но его снова поймали.
Нарушителя задержали и после оформления соответствующих данных передали сотрудникам Нацполиции. Мужчина понесет уголовную ответственность по статьям о подделке документов и уклонении от призыва по мобилизации.
Напомним, в Карпатах пограничники и работники ГСЧС спасли уклониста, который хотел попасть в Румынию, однако упал в 10-метровый обрыв и не смог самостоятельно из него выбраться.
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