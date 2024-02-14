Второй раз в истории США. Министру внутренней безопасности объявили импичмент

Импичмент произошел в тот момент, когда республиканцы столкнулись с растущим давлением со стороны своих сторонников, требующих привлечь президента Джо Байдена и его департаменты и агентства к ответственности за политику в области иммиграции и безопасности границ.

Республиканцы утверждают, что Майоркас совершил тяжкие преступления и проступки в связи с его действиями на южной границе, хотя несколько экспертов по конституции заявили, что доказательства не достигают этой высокой планки.

Во вторник голосование прошло со счетом 214 против 213. Три республиканца - Кен Бак из Колорадо, Майк Галлахер из Висконсина и Том Макклинток из Калифорнии - проголосовали вместе с демократами против этой меры.

Министерство внутренней безопасности США заявило, что республиканцы "запомнятся истории тем, что попрали Конституцию" после голосования за импичмент.

"Республиканцы из Палаты представителей запомнятся истории тем, что попирали Конституцию ради политической выгоды, вместо того чтобы работать над решением серьезных проблем на нашей границе", - говорится в заявлении представителя Министерства внутренней безопасности Мии Эренберг.

Реакция Байдена

Президент США Джо Байден заявил, что история не будет благосклонна к республиканцам Палаты представителей за их вопиющий акт антиконституционной предвзятости.

"Этот импичмент уже однажды провалился при двухпартийном голосовании. Вместо того чтобы устраивать подобные политические трюки, республиканцы, искренне обеспокоенные ситуацией на границе, должны добиваться от Конгресса выделения дополнительных ресурсов и усиления охраны границы", - заявил американский лидер.

Он подчеркнул, что республиканцы, которые продвигают этот необоснованный импичмент, отвергают двухпартийные планы Майоркаса и других сотрудников администрации по укреплению безопасности границы в этот самый момент - отступая от многолетних требований принять более сильные законопроекты о границе.

"Конгресс должен действовать, чтобы дать мне, секретарю Майоркасу и моей администрации инструменты и ресурсы, необходимые для решения ситуации на границе. Палата представителей также должна незамедлительно принять дополнительные меры Сената по национальной безопасности", - заявил Байден.

Он добавил, что его команда будет продолжать "искать реальные решения проблем, с которыми сталкиваются американцы, и республиканцы в Палате представителей должны решить, присоединиться ли к нам для решения проблемы или продолжать играть в политику с границей".