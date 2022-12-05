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"Ударили советскими дронами". В России нафантазировали украинскую атаку на аэродромы

Фото: по аэродромам якобы ударили советскими дронами (russianplanes.net)
Автор: Илона Свиридова

Министерство обороны Российской Федерации подтверждает сегодняшнюю атаку беспилотников на аэродромы, где базируется стратегическая авиация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства обороны России.

"Утром 5 декабря сего года киевским режимом, в целях выведения из строя российских самолетов Дальней авиации, были совершены попытки нанесения ударов реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства по военным аэродромам "Дягилево" в Рязанской области и "Энгельс" Саратовской области", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что дроны летели на малой высоте и были перехвачены средствами противовоздушной обороны. В результате падения обломков и взрыва "была незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолетов". Якобы погибли трое российских военных, еще четверо ранены.

Кроме того, в российском Минобороны отметили, что сегодня был нанесен удар "по украинским объектам оборонного комплекса, узлам связи, энергетики и воинским частям". Якобы поражены все запланированные 17 объектов.

"В результате удара нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов ВСУ, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее российские СМИ сообщили о падении беспилотника на аэродроме в Саратовской области, а также о взрывах на аэродроме под Рязанью.

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